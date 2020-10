Corona im November 2020

Liebe Schülerinnen, Schüler, Eltern und Freunde der Musikschule

aufgrund der Coronaschutzverordnung, die am 02.11.2020 in Kraft tritt, muss die Musikschule vom 2. bis einschließlich 30. November 2020 schließen. Weitere Infos, zum Beispiel ob und wann alternativer Onlineunterricht angeboten werden kann, erhaltet Ihr / erhalten Sie die über die Lehrkräfte. Wir sind sehr betrübt aber hoffen, dass diese Maßnahme dazu beiträgt, dass wir alle möglichst gesund bleiben und danach wieder gemeinsam in der Musikschule musizieren können.

Mit besten Grüßen

Das Team der Musikschule der Stadt Neuss