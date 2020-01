Flutes en bloc 2019

Am Dienstag, den 19. November 2019, fand erneut das Blockflötenkonzert Flûtes

en bloc im Pauline-Sels-Saal statt. Auch dieses Jahr gab es wieder ein breites und

vielseitiges Programm, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei war.

Das Konzert begann mit barocker Musik: So spielten Konstantin Janta und Tim

Schumacher aus einer Sonate F-Dur von G. F. Händel. Anschließend betraten Elke

Schmidt, Iris Riedesel und Jens Lohmann die Bühne, um aus der Sonate VI in dmoll

des mailändischen Komponisten G. Sammartini - besetzt mit zwei Blockflöten

und Cembalo - zu spielen. Interessant wurde es dann mit dem modernen Stück

Pendulum aus for alto and bass recorders vom amerikanischen Komponisten Pete

Rose. Wie der Name vermuten lässt, war ein Pendel bzw. das Geräusch mehrerer

Uhrpendel in einem Uhrengeschäft Inspiration für dieses Stück. In diesem fanden

sich zudem Elemente aus dem Jazz wieder. Nachdem Christian Alberts und Tim

Schumacher aus der Sonate in G-Dur des niederländischen Violinisten und

Komponisten Willem de Fesch gespielt haben, ging es von Europa nach

Südamerika. Dagmar Wilgo hatte von ihrer Brasilien-Reise die beiden Stücke

Dialogando von H. Avena de Castro und Tico-Tico no Fubá von Z. De Abreu

mitgebracht. Zusammen mit Clara Kurz an der Blockflöte und Tim Schumacher

am Cembalo trug sie die beiden Stücke vor, welche einen auch ohne Vorrede an

Brasilien hätten denken lassen. Daraufhin ging es wieder zurück in die Zeit des

Barocks. Ulrike Fiedler, Dagmar Wilgo, Susanne Wimmer und Jens Lohmann

spielten zwei Sätze aus der Sonate II der anonymen Komponistin Mrs

Philharmonica. Das Konzert neigte sich nun dem Ende zu, jedoch blieb noch ein

besonderer Programmpunkt offen. Die Band FluKeys unter Leitung von Andreas

Kolinski und Dagmar Wilgo war bei diesem Konzert mit zwei modernen Stücken

vertreten. Den Beginn machte das Stück Bass Ahead, welches von einem Quartett

bestehend aus zwei Blockflöten, Keyboarder und DJ vorgespielt wurde. Wie die

Besetzung zeigt, wurden hier synthetische Klänge des Computers mit der

Blockflöte verbunden. Der Abschluss des Konzerts war der Auftritt der kompletten

FluKeys-Band mit dem Stück Soul Bossa Nova des Micheal-Jachson-Produzenten

Quincy Jones. Durch das gemeinsame Entwickeln dieser Stücke im Ensemble

waren keine Noten notwendig. Der Abschluss eines Konzerts, welches die vielen

Facetten der Blockflöte dargestellt hat, hat gezeigt, dass das barocke Instrument

Blockflöte viel mehr kann, als Alle meine Entchen.

Arne Boland