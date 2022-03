Jedermannchor & friends sangen für den Frieden in der Ukraine

Am Samstag, 26. März 2022, fand auf dem Vorplatz des RomaNEum ein Mitsing-Konzert des „Jedermannchors & friends“ in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Neuss für den Frieden in der Ukraine und in der Welt statt. Das Konzert war eingebettet in eine Aktionswoche der Neusser Kulturinstitute gegen den Krieg in der Ukraine.

Holger Müller, Leiter der städtischen Musikschule: „Ich danke dem Jedermannchor und allen Beteiligten sowie den vielen Zuschauer*innen und Spender*innen sehr herzlich für diese musikalische Aktion für den Frieden in der Ukraine. Nach dem gelungenen Auftakt überlegen wir bereits, ob es eine Wiederholung in Form eines größeren Konzerts in der Neusser Innenstadt vielleicht in diesem Sommer geben kann.“ Die gesammelten Spenden in Höhe von über 875 € kommen der „Aktion Deutschland hilft" bzw. dem Neusser Verein SWIFF e.V. für Geflüchtete Menschen und Betroffene in der Ukraine zugute.

Beim Konzert sangen und musizierten neben dem „Jedermannchor“, einer Kooperation der Behindertenhilfe der St. Augustinus-Gruppe unter der Leitung von Christina Döhlings und der Musikschule, das Junge Chorensemble „Young Voices“ der Musikschule unter der Leitung von Eddy Schulz sowie Martin Dittert, Frank Heidemann, Hesen Kanjo, Julia Kovalenko, Dima Sirota und Mike Stattler. Neben bekannten Friedensliedern weltbekannter Musiker*innen wie John Lennon, Joan Baez oder Leonard Cohen wurden auch eigene Kompositionen aufgeführt. Emotionaler Höhepunkt des Konzerts war das Singen der ukrainischen Nationalhymne durch die ukrainische Sängerin Julia Kovalenko.