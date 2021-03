Jugend musiziert erfolgreich als Videowettbewerb durchgeführt

Besondere Zeiten erfordern besondere Formate auch bei Musikwettbewerben: Als klar

war, dass der Jugend musiziert Regionalwettbewerb pandemiebedingt nicht in Präsenz

möglich sein wird, hat das Team der Musikschule der Stadt Neuss rund um Fachleiter

Norbert Braun in Windeseile einen Videowettbewerb ausgerufen und diesen erfolgreich

durchgeführt. Bemerkenswert dabei ist unter anderem: alle Schülerinnen und Schüler

aus dem gesamten Rhein-Kreis-Neuss, die sich für den Präsenzwettbewerb

angemeldet hatten, haben ein Video eingeschickt. „Dass wir den Regionalwettbewerb

mit so überwältigender Resonanz auch per Video durchführen konnten, ist dem großen

Engagement der Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern, dem Team von Norbert

Braun sowie der finanziellen Unterstützung durch die Sparkasse Neuss zu verdanken.

Sehr arbeitsreiche Wochen liegen hinter uns, aber wir sind glücklich über den

reibungslosen Verlauf und stolz auf das Ergebnis.“ So Holger Müller, Leiter der

Musikschule zum digitalen Wettbewerb.

Gewertet wurde in den Kategorien Bläser solo, Gitarre solo, Klavier 4-händig,

Streicher-Klavier-Duo, Bass (Pop), Musical und Schlagzeug-Ensemble.

Im Regionalwettbewerb traten insgesamt 104 Teilnehmerinnen bis zum Jahrgang

2009 aus dem gesamten Kreisgebiet an.

Die Jahrgänge 2008 und älter starteten NRW-weit direkt in der nächst höheren

Stufe, dem Landeswettbewerb, auch per Video-Einsendung.

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule waren auch in diesem Jahr sehr

erfolgreich. Folgende Schülerinnen und Schüler der Musikschule Neuss haben beim

Regionalwettbewerb einen ersten Platz erreicht: Konstantin Janta, Wera Stefaniak,

Leon Li, Jerry Zhang, Chiming Lin, Yuchen Wang, Lennet Lokietek, Emma Nickel, Elisa

Schmitz, Theresa Hahnen, Daniel Herbst, Benjamin Herbst, Leni Glozbach, Konstantin

Radu, Andrea Dineva, Ianakiev Nicolay, Maximilian Jüngerkes, Jan Heidlauf, Paula

Catalan, Leonie Penner, Augustin Kollek, Elisabeth Hellwich, zweite Preise gingen

an Leandro Bernemann, Florian Fast, Anastasia Efthimiadou und Carl Seifert.

Auch die Ergebnisse Neusser Teilnehmer*innen im Landeswettbewerb liegen bereits

vor. Hier haben folgende Schülerinnen und Schüler der Musikschule Neuss einen

ersten Platz erreicht: Johannes Schmid, Alexander Wahlen, Diana Hartwig und

Nicolas Mahrenholtz. Ein zweiter Preis ging an Alessandro Curto, dritte Preise

gingen an Clara Kurz, Lukas Maxisch, Emma Glozbach, Lilith Janta, Maximilian Lang

und Evelyn Shi. Die Teilnehmenden Johannes Schmid, Trompete und Diana Hartwig,

Musical, haben beim Landeswettbewerb besonders hohe Punktzahlen erhalten und

vertreten die Musikschule Neuss beim Bundeswettbewerb.

Trotz erfolgreicher Durchführung der diesjährigen Video-Wettbewerbe verbindet die

Verantwortlichen und die Teilnehmer*innen die Hoffnung, so Norbert Braun, dass der

Wettbewerb im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann:

Live, mit Publikum, mit Wertungsspielen im Live-Format und der dazugehörigen

Portion Lampenfieber.

Jugend musiziert findet seit 1963 jedes Jahr statt und ist der größte Musikwettbewerb

weltweit. Seit Beginn haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche daran

teilgenommen. Veranstaltet wird "Jugend musiziert" vom Deutschen Musikrat, die

Schirmherrschaft hat der Bundespräsident. Das Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend finanziert den Wettbewerb gemeinsam mit den

Kommunen und den Sparkassen.