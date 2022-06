Предложение от музыкальной школы города Нойс:

Дорогие мамы с детьми,дорогие семьи,приглашаем вас в нашу музыкальную группу «Встречайтесь и пойте» (музыка сердца для беженцев) .Мы хотим вместе с вами петь,играть,рассказывать истории и музицировать на простых инструментах.Вы можете спеть известные песни на английском,украинском , русскoм и ивритe и познакомьтесь с новыми немецкими песнями. Предложение бесплатное. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

Место: Musikschule der Stadt Neuss/RomaNEum, Brückstraße 1, 41460 Neuss, комната E 129 (перед лифтами слева)

Время: 9:30 - 11:00 Uhr вторник: 5. / 12. / 19. / 26. Juli

Пожалуйста, зарегистрируйтесь (текстовое сообщение) до понедельника: 0177 4661223 (Дима Сирота) или 0160 90159010 (Кристина Дёлингс)

Ein Angebot der Musikschule der Stadt Neuss:

Liebe Mütter mit Kindern, liebe Familien, Ihr seid herzlich eingeladen zu unserer Musikgruppe „Meet and sing" (Herzensmusik für Geflüchtete). Wir möchten mit Euch zusammen singen, spielen, erzählen und Musik auf einfachen Instrumenten machen. Ihr könnt bekannte Lieder in Englisch, Ukrainisch, Russisch und Hebräisch singen und neue deutsche Lieder kennenlernen. Das Angebot ist kostenfrei. Wir freuen uns auf Euch!

Ort: Musikschule der Stadt Neuss/RomaNEum, Brückstraße 1, 41460 Neuss, Raum E 129 (vor den Aufzügen links)

Uhrzeit: 9.30 - 11.00 Uhr, dienstags am: 5. / 12. / 19. / 26. Juli

Anmeldung (Textnachricht) bitte bis Montag unter: 0177 4661223 (Dima Sirota) oder 0160 90159010 (Christina Döhlings)