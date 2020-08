Musical und Jazzsommernacht werden verschoben

Coronabedingt fallen in Neuss schon seit geraumer Zeit diverse Kulturtermine aus. Auch die Neusser Musicalwochen reihen sich da ein.

Die Premiere des Musicals „Hairspray“ ist laut Auskunft von Hans Ennen-Köffers. Leiter der mitveranstaltenden Alten Post , auf den 17. April 2021 verschoben worden. Damit landet die Produktion unter Sven Post im Prinzip dort, wo 25 Jahre zuvor alles angefangen hat: im Frühling des Jahres 1996 im Globe an der Rennbahn. Das Shakespeare-Festival lief gleichzeitig, so erinnert sich Ennen-Köffers: „Wir haben unser Bühnenbild ständig ab- und aufgebaut.“



Das Musical „Hairspray“ wird mit der verschobenen Premiere zur Jubiläumsproduktion der Alten Post und der Musikschule – fast ungewollt, denn geplant war natürlich alles anders. Allerdings haben schon die Proben gezeigt, dass eine derzeitige Aufführung kaum in Frage käme, sagt Ennen-Köffers: „Es gibt einfach Defizite in musikalischer Hinsicht“, sagt er. So hätten auch die Chorszenen gar nicht gemeinsam geprobt werden können. Den Kartenvorverkauf hätten die Veranstalter ohnehin frühestens nach den Sommerferien gestartet.Von der Verschiebung der Musical-Premiere ist auch die Jazzsommernacht der Reihe „Blue in Green“ der Alten Post betroffen. Sie werde in diesem Jahr gestrichen, sagt Ennen-Köffers: „Vielleicht wird es vor der Musical-Premiere im April nächsten Jahres eine Art Frühlingsjazznacht geben“, sagt er.