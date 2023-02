Musikschule Neuss mit Rekordergebnis bei Jugend musiziert

Am vergangenen Wochenende wurde in Korschenbroich die diesjährige Regionalrunde des

bundesweiten Musikwettbewerbs „Jugend musiziert“ im Rhein-Kreis-Neuss ausgetragen.

Für die Musikschule der Stadt Neuss endete der Wettbewerb mit dem bisher besten Ergebnis:

54 Teilnehmer*innen waren nach Korschenbroich angereist, davon errangen 43

Schüler*innen erste Preise, 11 erhielten zweite Preise. 15 Schüler*innen haben sich

auch zusätzlich zur Teilnahme am kommenden Landeswettbewerb qualifiziert.

„Das ist Rekord in der Geschichte der Musikschule und das Ergebnis intensiver Vorbereitung des ganzen

Musikschulteams. Alle sind den letzten Monaten musikalisch über sich hinausgewachsen. Ich

gratuliere den Schülerinnen, Schülern und den beteiligten Lehrkräften ganz herzlich zu diesem

tollen Erfolg.“ So der Leiter der Musikschule, Holger Müller.

Folgende Schüler*innen der Musikschule haben einen ersten Platz erreicht:

In der Kategorie Klavier Solo: Sophie Zhang, Timo Qi, Yoly Yuan, Emily Luo, Chiming Lin, Leonie

Penner, Paul Penner und Jan Heidlauf. Gesang solo: Simeon Heyderhoff und Yola Kirsten. Gitarre Pop solo: Leandro Bernemann, Linus Gierling, Leonard Jordans und Anh Minh Mai. Bläserensemble: Hong Zhou Le, Leo A. Becker, Emma Radu, Liv Bandau, Johanna Pott, Hanna Stefaniak, Vena Shi, Finn John, Konstantin Janta, Jakob Aschwanden, Johannes Neuroth, Annika Yuko Becker und Matthias Neuroth. Streichensemble: Elisa Schmitz, Clara Schmitz, Christina Hahnen, Lavinia Cai-Stanley, Lukas Date, Leni Glozbach, Hannah Jüngerkes, Andrea Dineva, Tim Eberspächer, Laura Wielant, Ella Wohlgemuth, Julia Gao, Paula Catalan, Juna Shin, Lai Yuan, Ben Yuan und Augustin Kollek.

Einen hervorragenden 2. Platz haben erreicht: Klavier solo: Chuchen Liu, Ilinca Trocan und Karina Bieler. Gitarre Pop solo: Arne Kaup, Carl Seifert und Anes Mujkic. Bläserensemble: Vera Stefaniak, Emma Nickel, Konstantin Radu, Nicolas Ditscheid und Niklas Meier.

Jugend musiziert findet seit 1963 jedes Jahr statt und ist der größte Musikwettbewerb weltweit.

Seit Beginn haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen.

Veranstaltet wird "Jugend musiziert" vom Deutschen Musikrat, die Schirmherrschaft hat der

Bundespräsident. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert

den Wettbewerb gemeinsam mit den Kommunen und den Sparkassen.