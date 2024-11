Die Musikschule der Stadt Neuss und das Kulturforum Alte Post laden am 25. November 2024 von 17 bis 22 Uhr und am 30. November 2024 zum Casting der Neusser Musicalwochen 2025 ein. Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahre, die an einem der beiden Termine teilnehmen, haben die Chance auf eine Haupt- oder Nebenrolle in einer großen Produktion unter professionellen Bedingungen Musicalerfahrung zu sammeln. Die Castings finden von 9 bis 14 Uhr in der Musikschule der Stadt Neuss im RomaNEum statt. Im Mai 2025 feiert „Shrek - Das Musical“ dann in der Neusser Stadthalle Premiere.

Bewerber*innen müssen einen Song aus einem Musical und einen Popsong zum Vorsingen vorbereiten, davon mindestens ein Song in deutscher Sprache. Songs aus dem Musical „Shrek“ sind erlaubt. Playbacks oder Noten mit Akkordsymbolen sind zum Casting mitzubringen. Playbacks müssen auf einem Stick oder auf dem Handy mitgebracht werden, Spotify- oder YouTube-Links sind möglich. Außerdem muss ein klassischer oder moderner Schauspielmonolog vorgetragen werden, Länge ca. 3 Minuten. Bei der Casting-Anmeldung werden hierfür Vorschläge auf der Online-Anmeldeplattform gemacht.

Außerdem muss eine Choreographie anhand einer Videovorlage vorbereitet werden. Im Verlauf des Castings wird an den vorbereiteten Songs und Monologen gearbeitet und es werden Übungen und Aufgaben aus den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel durchgeführt.

Wer bei Shrek mitmachen möchte und gecastet wird, muss an folgenden Proben teilnehmen können: Probentage sind Dienstag und Donnerstag, Beginn ist Dezember. Im Februar und März 2025 finden einzelne Wochenendproben statt. In den Osterferien 2025 sowie vom 28. April bis 1. Mai sind Intensiv- und Endproben angesetzt, Aufführungen finden vom 2. bis 4. Mai 2025 statt.



Das Casting-Formular zur Anmeldung ist ab 11.11.verfügbar unter:

www.neusser-musicalwochen.de/casting2025/



Anmeldeschluss für den Castingtermin am 25.11. ist der 22.11., 23:59 Uhr.

Anmeldeschluss für den Castingtermin am 30.11. ist der 27.11., 23:59 Uhr.