Schüler*innen der Musikschule erfolgreich bei internationalem Wettbewerb

Ein echter Erfolg für die Gitarrenabteilung der Musikschule der Stadt Neuss: Beim Jugendwettbewerb im Rahmen des 6. Internationalen Gitarrenfestivals am letzten Wochenende in Jüchen haben folgende Schüler*innen der Musikschule erfolgreich teilgenommen und Preise erzielt: Benedikt Fuhrmann erzielte in der Wertung "Gitarre solo" in der Altersgruppe 3 einen 1. Preis sowie einen Sonderpreis des Deutschen Tonkünstlerverbands, Lena Kersting in der Wertung "Gitarre Pop" in der Altersgruppe 2 einen 2. Preis, beide aus der Klasse von Daniel März. Aus der Klasse von Christian Winter hat Emilie Zander in der Altersgruppe 2 ebenfalls einen 2. Preis erreicht.

Der diesjährige Wettbewerb verzeichnete eine Rekordzahl von 41 Teilnehmer*innen aus ganz Europa - neben Deutschland gehörten Bulgarien, Luxemburg, Frankreich und die Ukraine zu den vertretenen Nationalitäten. Die Punktewertung des jährlich stattfindenden Wettbewerbs richtet sich dabei nach den Regularien von "Jugend musiziert".