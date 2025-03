Die Neusser Musicalwochen feiern 30jähriges Bestehen und haben sich für die Jubiläumsproduktion ein ganz besonderes Musical ausgesucht: Shrek – Das Musical nach dem DreamWorks-Animationsfilm hat am 2. Mai 2025 um 20 Uhr Premiere in der Stadthalle Neuss, Selikumer Strasse 25. Auf dem Broadway in New York wurde Shrek - das Musical vom Publikum frenetisch gefeiert und trat danach seinen Siegeszug auf den Musicalbühnen auch in Europa an.

Das Stück erzählt die Geschichte des grünhäutigen Ogers Shrek, der sein einsames Sumpfleben in der Märchenwelt liebt, bis es plötzlich gestört wird: Der selbstverliebte Lord Farquaad hat alle Fabelwesen aus seinem Königreich Duloc verbannt – und sie landen nun ausgerechnet in Shreks Zuhause. Um seinen Sumpf zurückzubekommen, lässt sich Shrek auf einen Deal ein: Er soll Prinzessin Fiona aus einem Turm befreien, damit Farquaad sie heiraten kann. Auf seiner Reise wird Shrek vom redseligen, aber loyalen Esel begleitet.

Fiona, die seit ihrer Kindheit darauf wartet, von einem strahlenden Prinzen erlöst zu werden, verbirgt ein großes Geheimnis: Nachts verwandelt sie sich in einen Oger. Sie glaubt, dass dies sie weniger wert oder liebenswert macht. Shrek hingegen hat gelernt, sich mit seiner rauen Schale gegen die Ablehnung der Gesellschaft zu schützen. Doch durch ihre gemeinsamen Erlebnisse erkennen sie, dass wahre Schönheit nicht im Äußeren liegt, sondern in der Akzeptanz der eigenen Stärken und Schwächen. Mit Humor, Herz und einer gehörigen Portion Selbstironie befreien sich Shrek und Fiona von den Zwängen der Eitelkeit und den Urteilen anderer.

Die Neusser Musicalwochen sind eine Kooperation zwischen dem Kulturforum Alte Post und der Musikschule der Stadt Neuss und dienen der besonderen Förderung junger bühnenbegeisterter Menschen. In den vergangenen 30 Jahren haben viele jetzige Profis ihre ersten Bühnenerfahrungen bei den Musicalwochen erworben. Durch zahlreiche Produktionen unter professionellen Bedingungen haben sich die Musicalwochen auch überregional einen Namen gemacht.

Die Darstellenden wurden in einem überregionalen Casting ermittelt und proben seit Dezember unter Anleitung eines Teams von Musikschule und Alte Post. Musikalisch unterstützt werden die Darestellenden durch die Choricals, dem 30 köpfigen Schüler*innenchor des Marie-Curie-Gymnasium unter Leitung von Mario Stein. Regie führt Dennis Palmen, die musikalische Gesamtleitung teilen sich Simon Seeberger und Ralf Beckers. Neben einer Band der Musikschule wird auch ein Orchester auf der Bühne zu hören sein. Für die Choreografie ist Stefanie Lenz verantwortlich, Tina Bundkirchen gestaltet das Bühnenbild und die Kostüme, Eddy Schulz betreut das Vocalcoaching aller Darstellenden. Möglich ist die Produktion dank Unterstützung durch die Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss.

Weitere Aufführungen sind am: Samstag, 3. Mai um 20 Uhr, Sonntag 4. Mai um 15 und um 19 Uhr. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Onlinekarten können über www.eventim.de erworben werden. Die Kartenpreise liegen zwischen 12 und 28 Euro.

Darstellende: Nele Drunkemöller, Bo Helmdach, Lieselotte Kons, Theresa Koster, Silvi Krieger, Hannah Kruse, Mila Ringl, Sina Feline Rohde, Luca Römer, Lucy Schindele, Kyriaki Sismanidou, Natalia Stellmach, Clara Stosiek, Viktoria Svarovsky

Orchester: Karl Friedrich Bartels, Willem Becker, Paula Catalan Medina, Jonathan Glozbach, Finn John, Konstantin Radu, Cornelius Montz, Jonas Püttman, Emilie Zander

Band: Linus Gierling, Simon Keuchel, Julius Mischke, Clara Wüstefeld Mit den Choricals - Marie-Curie-Gymnasium (Leitung: Mario Stein) Vocal Coaching: Eddy Schulz Musikalische Leitung: Ralf Beckers, Simon Seeberger

Tontechnik: Amadeus Sektas, Finn Leonhardt

Lichttechnik: Michael Kloss

Ausstattung: Tina Bundkirchen

Choreographie: Stefanie Lenz

Regie: Dennis Palmen

Inszenierung der Originalproduktion am Broadway: Jason Moore und Rob Ashford