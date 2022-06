Am Samstag, 18. Juni 2022, öffnen sich die Türen der Musikschule der Stadt Neuss für alle, die schon immer einmal einen Blick hinter die Kulissen im RomaNEum in der Brückstraße 1 werfen wollten. Von 14 bis 17 Uhr sind Kinder, Jugendliche und natürlich auch Erwachsene eingeladen zu hören, sehen und Musik zu machen. Geboten wird einiges: Man kann erste Versuche auf Instrumenten machen und zum Beispiel einmal ordentlich auf die Pauke hauen. Es gibt die Möglichkeit, Schlagzeug, Geige, Cello, Kontrabass, Blockflöte, Querflöte, Fagott, Oboe, Klarinette, Gitarre, E-Gitarre, Klavier, Keyboard, Trompete, Posaune oder Tuba unter Anleitung testen, sich inspirieren und beraten lassen oder einfach die Räume der Musikschule erkunden – zum Beispiel das Tonstudio oder den Konzertsaal. Beim „Tag der offenen Tür“ geht es auch um alle Informationen zum Unterricht und zu den Ensembles in der Musikschule - vom Anfängerunterricht bis hin zur professionellen Produktion einer Aufnahme oder eines Videos im musikschuleigenen Tonstudio. Für das leibliche Wohl ist durch den Förderverein mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Für Live Musik und ein „Open Piano“ (jeder darf spontan an die Tasten) ebenfalls. Was vielleicht noch nicht alle wissen: Die Musikschule hat mit der 10er Karte für Erwachsene, mit verschiedenen Chören vom Kinderchor bis hin zum inklusiven Jedermannchor, mit diversen Orchestern und Ensembles auch für alle über 18 Jahre interessante Angebote. Wer am 18. Juni keine Zeit hat zu kommen, kann einen besonderen digitalen Service nutzen: der neue 3 D Rundgang der Musikschule ermöglicht es, sich online selbständig durch das 3D Modell der Musikschule durchzunavigieren und die dort hinterlegten Filme und sonstigen Informationen jederzeit anzuschauen. So helfen zum Beispiel Instrumentenvorstellungen im Videoformat bei der Wahl eines geeigneten Instrumentes. Die Beratungsvideos sind auch auf dem Yotube Kanal der Musikschule hinterlegt. Wer sich vorab persönlich informieren möchte: möglich ist dies telefonisch im Sekretariat der Musikschule unter Tel. 02131 – 90 40 41 oder auf der Internetseite der Musikschule, dort ist auch der 3D Rundgang zu finden:

www.musikschule-neuss.de