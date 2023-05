Tolle Erfolge beim Landeswettbewerb Jugend musiziert

Sehr positive Bilanz beim diesjährigen Landeswettbewerb Jugend musiziert in Münster.

Eine sehr positive Bilanz zieht die Musikschule der Stadt Neuss mit insgesamt 16 Preisträger*innen beim diesjährigen Landeswettbewerb Jugend musiziert in Münster. Finn John, Konstantin Janta und Jakob Aschwanden erhielten in der Kategorie gemischte Holzblasinstrumente einen 1. Preis und dürfen die Musikschule beim Bundeswettbewerb in Zwickau vertreten. Linus Gierling erhielt in der Kategorie Gitarre Pop ebenfalls einen 1. Preis und reist auch zum Bundeswettbewerb. Einen 2. Preis erhielten Simeon Heyderhoff (Gesang), Leonard Jordans (Gitarre Pop), Johannes Neuroth, Annika Yuko Becker, Matthias Neuroth (gemischte Holzblasinstrumente), Ben Yuan, Lai Yuan, Augustin Kollek und Oskar Iseke (gemischte Streichensemble). Leonie Penner und Jan Heidlauf (Klavier) erhielten ebenso wie Anh Minh Mai (Gitarre Pop) einen 3. Preis. Wir gratulieren allen Teilnehmer*innen zu diesen tollen Erfolgen.