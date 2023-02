Volles Blech – kostenfreier Schnupperkurs für Erwachsene

Einführung für Trompete, Tenorhorn, Euphonium, Posaune und Tuba In Kooperation mit der VHS Neuss.

Wie bekommt man schöne Töne auf tiefen Blechblasinstrumenten hin? Ist die Tuba zu schwer für mich oder doch genau richtig? Wer kann das Blechblasinstrumentenspiel erlernen? Fragen wie diese werden praxisorientiert beantwortet. Der Schwerpunkt liegt auf dem kontrollierten Instrumentenspiel. Das Ziel des Seminars ist es, am Ende ein kleines Musikstück gemeinsam spielen zu können. Auch wenn das Erlernen eines Instruments im fortgeschrittenen Erwachsenenalter oftmals eine größere Herausforderung darstellen kann, bringt das Musizieren alleine oder in einer Gruppe große Freude und erweitert die Kulturelle Bildung.

In entspannter Runde werden die instrumentenblastechnischen Grundlagen erklärt und mit kleinen Übungen die ersten Töne auf den Instrumenten vorbereitet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Seminar richtet sich in erster Linie an Menschen ab 50 Jahren, kann aber auch von jüngeren Interessierten gerne besucht werden.

https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Volles-Blech-Einfuehrung-fuer-TrompeteTenorhorn-Euphonium-Posaune-und-Tuba/X706309#inhalt