Wettbewerb im Rhein-Kreis : Erfolg für Teilnehmer bei „Jugend musiziert“

Die jungen Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis haben sich gut geschlagen – trotz erschwerter Bedingungen schon im Regionalwettbewerb, der in diesem Jahr unter Federführung von Norbert Braun der Neusser Musikschule durchgeführt wurde. Denn jeder, der teilnehmen wollte, konnte das nur per Video machen. Dennoch schafften viele eine Weiterleitung, zum Landeswettbewerb oder auch schon auf Bundesbene. Die Kategorien lauten in der Solowertung Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und Besondere Instrumente. In der Ensemblewertung wurden juriert: Klavier vierhändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied mit Singstimme und Klavier, Schlagzeug-Ensemble und besondere Ensembles in Klassik, Romantik, Spätromantik sowie Klassische Moderne.

Weiterleitungen zum Landeswettbewerb gab es für:

Kategorie Blockflöte, Altersgruppe II: August von Hugo (Dormagen)

Kategorie Querflöte, Altersgruppe II: Jan Hatscher (Meerbusch), Lena Rumohr (Meerbusch)

Kategorie Oboe/Englischhorn, Altersgruppe II: Konstantin Janta (Neuss), Wera Maria Stefaniak (Neuss)

Infos Die Seite www.jugend-musiziert.org gibt einen guten Überblick.

Kategorie Trompete/Flügelhorn, Altersgruppe II: Anton Rütten (Meerbusch), Leon Li (Düsseldorf), Constantin Mertens (Dormagen)

Kategorie Tenorhorn/Bariton/Euphonium, Altersgruppe II: Lutz Schlang (Korschenbroich), Sebastian Faber (Korschenbroich)

Kategorie Gitarre, Altersgruppe II: Benjamin Frock (Meerbuch), Olivia Schnarr (Jüchen), Anna Karl (Grevenbroich), Moritz Zimmermann (Kaarst), Felix Zimmer (Grevenbroich)

Kategorie Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren, Altersgruppe II: Kanon Saeki (Düsseldorf), Chenlai Xu (Neuss), Luoheng Lyu (Willich), Daniel Larkamp (Eschweiler), Haiting Ni (Kaarst), Hai Xin Ni (Kaarst)

Kategorie Duo: Klavier und ein Streichinstrument, Altersgruppe II: Maximilian Jüngerkes (Neuss), Jan Heidlauf (Neuss), Augustin Kollek (Neuss), Elisabeth Hellwich (Düsseldorf), Paula Marie Catalan Medina (Neuss), Leonie Penner (Neuss).

Der Sonderpreis für die beste Interpretation des Werkes einer Komponistin, gestiftet vom Deutschen Tonkünstler Verband (DTKV) geht an Yukichiyo Yokota (Saxophon) für die Interpretation des Stücks „Tableux de Provence, II Cansoun per ma mio III La Boumiano“ der französischen Komponistin Paule Maurice. Der Sonderpreis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werkes, gestiftet von der Deutschen Kammerakademie (DKN), geht an Daniel Larkamp und Luoheng Lyu (Klavier 4-händig) für die Interpretation des Stücks „Jazzologie op.54, Nr.5“ des Komponisten Hans Günther Allers.

Der Landeswettbewerb der Altersgruppe II findet vom 13. bis 16. Mai in Dortmund statt. Wenn möglich vor Publikum, wenn nicht möglich, auch als Videowettbewerb.

Folgende Musiker können am Bundeswettbewerb teilnehmen (20. bis 27. Mai in Bremen und Bremerhaven).

Kategorie Klarinette, Altersgruppe IV; Franz Dorn (Kaarst)

Kategorie Saxophon, Altersgruppe III; Charlotte Söntgerath (Rommerskirchen)

Kategorie Saxophon, Altersgruppe IV, Aamir Mohammed (Grevenbroich)

Kategorie Trompete/Flügelhorn, Altersgruppe IV; Johannes Simon Schmid (Neuss)

Kategorie Posaune, Altersgruppe III; Moritz Kulmann (Meerbusch),

Kategorie Musical, Altersgruppe III; Diana Hartwig (Neuss)

Kategorie Klavier - vierhändig oder an zwei Klavieren, Altersgruppe III, Benjamin Yu (Meerbusch, mit Partnerin aus Düsseldorf)

Kategorie Klavier - vierhändig oder an zwei Klavieren, Altersgruppe IV; Ema Kuribayashi und Marie Lou Oswald (beide Meerbusch).

Landeswettbewerb zieht sich bis noch Mai

Verzögerung Diverse Wettbewerbe können erst später stattfinden. So werden USB-Sticks in den Kategorien „Schlagzeugensembles" und „Besondere Ensembles" bis 19. April erwartet. Geprüft werden erstere am 23. April, die Besonderen Ensembles am 30. April.

