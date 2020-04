KiTa und Musikschule

Die Grundphilosophie lässt sich mit drei Begriffen charakterisieren: „alltagsintegriert“, „verbindend“, und „qualifizierend“.

„Alltagsintegriert“:

Die musikalischen Aktivitäten sind in den Kita-Alltag mit all einen Facetten integriert. Sie orientieren sich an der Lebenswelt der Kinder und nehmen deren Anregungen auf.

„Verbindend“:

Die musikalischen Aktivitäten sind mit anderen Bildungsbereichen, z.B. Bewegung und Sprache im Sinne des ganzheitlichen Bildungsverständnisses verbunden.

Sie verbinden auch alle Akteure aus Musikschule, Kitas und Familien, die an den Bildungsprozessen beteiligt sind.

„Qualifizierend“:

Die musikalischen Aktivitäten ermöglichen die gegenseitige Qualifizierung der Professionen, zum einen durch das gemeinsame Agieren bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Aktivitäten, um anderen durch Fortbildungen, Teamsitzungen oder Konzeptionstage mit musikalischen, musikpädagogischen und elementarpädagogischen Inhalten.

Derzeit werden zwei unserer Kita-Kooperationen großzügig unterstützt von dem Verein „Himmelblaue Traumfabrik e.V.“