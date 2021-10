About Aphrodite About Aphrodite steht für ein faszinierendes, hypnotisches Klangerlebnis. Ihre Musik ist wie ein pulsierender Organismus, atmend, lebendig und voller Überraschungen, Spielfreude und Leichtigkeit. Sie stellen ihr neues Album Future Memories vor, released by Floating World Records / London. Als besonderer Gast: Green Voice. Künstlerförderung der Sparkasse Neuss. Der Eintritt ist frei. https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/about-aphrodite https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/about-aphrodite/@@images/0ca6f6a7-fc80-45f8-b052-d983ffe8449b.jpeg

