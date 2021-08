https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/cembalo-workshop

Cembalo Workshop

2021-09-18T18:00:00+02:00

2021-09-19T19:00:00+02:00 Unser Dozent Thomas Wormitt

Wo im Pauline-Sels-Saal, RomaNEum, Brückstrasse 1

Der Workshop Cembalo findet am 18. und 19. September 2021 im Pauline-Sels-Saal im RomaNEum statt und richtet sich sowohl an interessierte Schülerinnen und Schüler wie auch Erwachsene, die bereits etwas Vorerfahrung an einem Tasteninstrument haben. Das Kursrepertoire beschränkt sich auf Werke der „Alten Musik“, die bis ca. 1770 komponiert wurden, also Werke von Frühbarock bis zur Klassik. Im Kurs werden das Cembalo und seine pielweise vorgestellt und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, das Instrument und die Spieltechnik im Unterricht kennenzulernen und auszuprobieren. In einem kleinen Abschlussvorspiel können sie dann ihr erarbeitetes Repertoire präsentieren.

Der Kurs ist auch offen für Ensembles wie Kammermusikbesetzungen mit Cembalo, die an ihrem Repertoire arbeiten möchten, sowie für Cembalisten, die ihre Generalbasspraxis vertiefen möchten. Die Unterrichtsdauer beträgt je nach Anmeldungen mind. 45 min/Teilnehmer.

Sowohl aktive als auch passive Teilnahme ist möglich.

Info & Anmeldung: musikschule@stadt.neuss.de