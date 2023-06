https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/daniel-de-alcalar-catarsis-1

Daniel de Alcalár – „Catarsis“

2023-09-09T20:00:00+02:00

2023-09-09T22:00:00+02:00 Ein Flamenco Konzert mit dem Gitarristen Daniel de Alcalá, seinem 9-köpfigen Ensemble und Flamencotänzerin Noelia Vargas.

Wo Im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal

Der in Neuss lebende Flamenco-Gitarrist und Komponist „Daniel de Alcalá“ spielt gemeinsam mit einem 9-köpfigen Ensemble einen Auszug seiner eigenen Stücke aus seiner letzten CD-Produktion „Catarsis“. Begleitet wird von namenhaften Flamencokünstlern aus Spanien. Eine Fusion spanischer Gipsy-Künstler*innen, die ihre Leidenschaft zum Flamenco zu ihrer Profession gemacht haben. Durch die Bandbreite kultureller Einflüsse der einzelnen Künstler entsteht eine Fusion modernen Flamencos. Das Konzert erreicht seinen Höhepunkt durch den virtuosen Flamencotanz der Ausnahmekünstlerin Noelia Vargas. Hier zeigt das Ensemble eine wichtige Facette der Flamencogitarre im Rahmen der Tanz- und Gesangsbegleitung. Kostenlose Eintrittskarten sind ab dem 7. August an der Infotheke im RomaNEum erhältlich. Spenden am Konzertabend sind erwünscht.