Ein Gesprächskonzert mit Werken von Froberger, d’Anglebert, Couperin, Duphly und Bach.

Die Französische Suite – Hörerlebnis Alte Musik

2023-04-23T11:00:00+02:00

2023-04-23T12:30:00+02:00

Wo Im RomaNEum, Raum E 31

Anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Neuss und Châlons erklingen in diesem Gesprächskonzert Werke von Froberger, d’Anglebert, Couperin, Duphly und Bach. Die Moderation durch unseren Kollegen Thomas Wormitt erläutert Zusammenhänge und gibt Einblick in die Geschichte. In Kooperation mit der VHS Neuss, Anmeldung unter www.vhs-neuss.de.

Der Eintritt ist frei.