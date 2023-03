Jahrestagung in Neuss - Netzwerk Kitamusik NRW

https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/diversitaet-und-musikalische-vielfalt-in-der-kita

Diversität und musikalische Vielfalt in der Kita

2023-05-23T09:00:00+02:00

2023-05-23T17:00:00+02:00 Jahrestagung in Neuss - Netzwerk Kitamusik NRW

Wo Im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal

In der Kita ist Diversität jeden Tag erlebbar: hier treffen Kinder, Familien und Fachkräfte mit unterschiedlichen Lebenswelten, Voraussetzungen und Erfahrungen aufeinander. Diese bunte Vielfalt kann eine Chance und Bereicherung im Kita-Alltag sein, stellt manchmal aber auch eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar.

Auf dieser Tagung soll beleuchtet werden, wie die unterschiedlichen familiären, sozialen und kulturellen Hintergründe den Kita-Alltag bereichern und wie diese Vielfalt auch in die musikalische Arbeit einfließen kann. In Vorträgen, praktischen Workshops und Austauschforen erhalten Teilnehmende Hintergrundwissen, konkrete musikalische Anregungen sowie Impulse zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Diversität.

Anmeldung unter: www.lma-nrw.de