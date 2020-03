https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/ehrung-der-teilnehmer-jugend-musiziert-durch-den-foerderverein

Ehrung der Teilnehmer "Jugend musiziert" durch den Förderverein

2020-03-11T19:00:00+01:00

2020-03-11T20:00:00+01:00

Wo im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal

Herzliche Einladung zum

Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ in der Musikschule

Erfolgreiche junge Musikerinnen und Musiker der Musikschule Neuss präsentieren am Mittwoch, 11. März 2020 um 19 Uhr im RomaNEum Neuss, Brückstraße 1, Ausschnitte aus ihren Wettbewerbsprogrammen.

Jugend musiziert ist der größte Musikwettbewerb weltweit und wird seit mehr als 50 Jahren deutschlandweit ausgetragen. Im Februar fand der Regionalwettbewerb in Dormagen statt. Für die Musikschule der Stadt Neuss endete der Wettbewerb mit einem Rekordergebnis: 45 Schülerinnen und Schüler waren nach Dormagen angereist, davon errangen 34 Schüler*innen erste Preise, 11 erhielten zweite Preise, außerdem gab es einen dritten Preis. Dies ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Musikschule der Stadt Neuss. Im Rahmen des Konzertes wird der Fördervereinsvorsitzende Stefan Zellnig, als Anerkennung kleine Geschenke an alle erfolgreichen jungen Musikerinnen und Musiker im Namen des Fördervereins überreichen.

Wir freuen uns über zahlreiche Besucher! Der Eintritt ist frei.