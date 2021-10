Freies Musizieren - kreative Methoden für unterschiedlichen Gruppen Ein Workshop des Projektes IN.DI.E Musik Fortbildung für Musikpädagog*innen. Im Workshop werden Ideen für das Musizieren ohne Noten und Vorkenntnisse vorgestellt und ausprobiert. Ein offener Musikbegriff erleichtert den Zugang und zeigt, wo Musik bereits im Alltag vorhanden ist und für das gemeinsame Spiel genutzt werden kann. Dabei werden verschiedene Aspekte, wie der Umgang mit einfachem Instrumentarium und die Verwendung des eigenen Körpers als Instrument, praktisch erprobt. Ebenso wird der Einsatz von Musik im Rahmen vom (Fremd-) Spracherwerb beleuchtet und in diesem Zusammenhang der Umgang mit Liedern und der eigenen Stimme ausprobiert. Eine kurze Einordnung des Musizierens in einen größeren Kontext, (Wirkung von Musik, Musizieren und traumatische Erfahrungen) ergänzt den Tag. Es gibt Raum zum Ausprobieren und Variieren der einzelnen Elemente, sodass daraus direkt neue Ideen für die Umsetzung in die eigene Tätigkeit entstehen können. Der Austausch untereinander kommt nicht zu kurz. Die Fortbildung ist aufgrund der Förderung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW kostenfrei, Anmeldung erforderlich. Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Landesmusikakademie NRW. Das Projekt IN.DI.E Musik steht für Interkultur, Diversität und Empowerment. Anmeldung unter www.lma-nrw.de https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/freies-musizieren-kreative-methoden-fuer-unterschiedlichen-gruppen https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/freies-musizieren-kreative-methoden-fuer-unterschiedlichen-gruppen/@@images/6478fc12-8b49-4eb3-8eef-ce7fb747135d.jpeg

Freies Musizieren - kreative Methoden für unterschiedlichen Gruppen Ein Workshop des Projektes IN.DI.E Musik Fortbildung für Musikpädagog*innen. Im Workshop werden Ideen für das Musizieren ohne Noten und Vorkenntnisse vorgestellt und ausprobiert. Ein offener Musikbegriff erleichtert den Zugang und zeigt, wo Musik bereits im Alltag vorhanden ist und für das gemeinsame Spiel genutzt werden kann. Dabei werden verschiedene Aspekte, wie der Umgang mit einfachem Instrumentarium und die Verwendung des eigenen Körpers als Instrument, praktisch erprobt. Ebenso wird der Einsatz von Musik im Rahmen vom (Fremd-) Spracherwerb beleuchtet und in diesem Zusammenhang der Umgang mit Liedern und der eigenen Stimme ausprobiert. Eine kurze Einordnung des Musizierens in einen größeren Kontext, (Wirkung von Musik, Musizieren und traumatische Erfahrungen) ergänzt den Tag. Es gibt Raum zum Ausprobieren und Variieren der einzelnen Elemente, sodass daraus direkt neue Ideen für die Umsetzung in die eigene Tätigkeit entstehen können. Der Austausch untereinander kommt nicht zu kurz. Die Fortbildung ist aufgrund der Förderung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW kostenfrei, Anmeldung erforderlich. Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Landesmusikakademie NRW. Das Projekt IN.DI.E Musik steht für Interkultur, Diversität und Empowerment. Anmeldung unter www.lma-nrw.de