Gang durch den Advent

2022-12-11T15:00:00+01:00

Wo Im RomaNEum, Foyer

Traditionell gibt es zur Begrüßung Musik von einem Blockflöten-Ensemble und das Nachwuchsorchester „Concerto“, unter der Leitung von Mario di Nonno, präsentiert musikalische Highlights. In bewährter Zusammenarbeit von Hans Ennen-Köffers und seinem Team als Erzähler*innen erklingt thematisch zur Lesung abgestimmte Musik für großes Bläserensemble. Für Musikauswahl, Arrangement und Einstudierung der Musikbeiträge zeigt sich auch in diesem Jahr Ralf Beckers verantwortlich. Never chage a winning team… Der Eintritt ist frei.