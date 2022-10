https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/hoer-erlebnis-alte-musik

Hör-Erlebnis Alte Musik

2022-11-20T11:00:00+01:00

2022-11-20T13:00:00+01:00 Toccaten von Frescobaldi bis Bach

Wo Im RomaNEum, Raum E 29

Die Toccata bietet dem Komponisten größtmögliche Freiheit in der Form: Häufig wechseln sich Akkordbrechungen mit virtuosen Passagen und fugierten Ausschnitten ab. Dadurch eignet sich die Toccata ausgezeichnet zur persönlichen Darstellung verschiedener Affekte und dient den Tastenspielern gleichzeitig als Bravourstück, in dem höchst virtuoses Spiel verlangt wird. Im Laufe der Geschichte hatten die Komponisten sehr kreative Ideen, die Gattung der Toccata musikalisch auszugestalten. Mit Moderation zwischen den Stücken von Frescobaldi, Froberger, Bach, Pasquini, Rossi und Scarlatti wird in diesem Lecture Recital die Toccata Tradition beleuchtet und durch kurze Analysen Verständnis und Hör-Erlebnis noch gesteigert. Thomas Wormitt ist Lehrer für Querflöte und Cembalo an der Musikschule der Stadt Neuss und unterrichtet darüber hinaus an der Musikhochschule in Köln und der TU Dortmund. Er ist leidenschaftlicher Musiker und wurde für sein Schaffen mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Anmeldung unter https://www.vhs-neuss.de