Ein Kindermusical über den Retter der Gartenwelt

Käferman

2022-04-03T14:30:00+02:00

2022-04-03T14:30:00+02:00

2022-04-03T16:30:00+02:00

Wo In der Stadthalle

Wenn ein Gärtner durch Spritzmittel alle Tiere und Pflanzen aus dem zwitschernden und blühenden Garten vertreibt, dann kann nur noch Käferman helfen. Ob der Garten gerettet werden kann und der Gärtner zur Vernunft kommt?

Diese Geschichte singen und spielen Kinder von vier Neusser Grundschulen und der Kinderchor der Musikschule. Alle Kinder nehmen über die Grundschulen am Programm JeKits Singen teil, einem Bildungsprogramm des Landes NRW. Kostenlose Einlasskarten in begrenzter Anzahl sind ab dem 28.3.22 an der Servicetheke des RomaNEums, Brückstraße 1 oder an der Tageskasse am 03.04.22 in der Stadthalle, Selikumer Str. 25 erhältlich.