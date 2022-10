https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/karneval-der-tiere-von-c-saint-saens

Karneval der Tiere von C. Saint - Saëns

2022-10-23T16:00:00+02:00

2022-10-23T17:00:00+02:00 Ein Musikvergnügen nicht nur für MUSIKforcher!

Wo Im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal

Eines nachts, im Schönbrunner Tiergarten, passierte etwas Unglaubliches.

Der Tierwärter schlief wie immer tief und fest auf seinem Platz.

Da kam ein kleines Äffchen und schnappte sich vom schlafenden Wärter den großen

Schlüsselbund mit all den Schlüsseln zu den verschiedenen Käfigen und Gehegen!

Denn in dieser Nacht sollte der große Karneval stattfinden - der Karneval der Tiere!

Der Eintritt ist frei. Wenige Restkarten sind an der Infotheke erhältlich.