https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/konzertfilm-lajos-dudas-quartett

Konzertfilm Lajos Dudas Quartett

2021-11-09T20:00:00+01:00

2021-11-09T22:00:00+01:00 60 Jahre mit der Klarinette unterwegs - Konzertfilm über das Lajos Dudas Quartett

Wo Im RomaNEum. Pauline-Sels-Saal

Dieser WDR-Mitschnitt aus dem legendären Subway in Köln zeigt das renommierte Lajos Dudas Quartett at its best. In der Besetzung Lajos Dudas (clarinet & compositions), Philipp van Endert (guitar), Günter Lenz (bass) und Kurt Billker (drums) lassen die drei Kollegen der Musikschule zusammen mit ihrem Gast ihrer großen Improvisationsfreude sichtlich freien Lauf. Ein Augen- und Ohrenschmaus zum 80. Geburtstag des Leaders!

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.