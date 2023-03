Rock am RomaNEum Zum ersten Mal findet das Format „Rock am Romaneum“ auf dem Vorplatz der Musikschule statt. Neben etablierten Bands wie Red Night Wreckers, Hurricane Busters und Phil Flying Axes, spielen Bands aus den Kooperationsprojekten mit dem Marie-Curie-Gymnasium, Alexander-von-Humboldt Gymnasium, Gymnasium Norf sowie der Gesamtschule an der Erft. Der Eintritt ist frei https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/rock-am-romaneum https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/rock-am-romaneum/@@images/37e2f290-339c-422d-84fb-0386b5d08a95.jpeg

Rock am RomaNEum Zum ersten Mal findet das Format „Rock am Romaneum“ auf dem Vorplatz der Musikschule statt. Neben etablierten Bands wie Red Night Wreckers, Hurricane Busters und Phil Flying Axes, spielen Bands aus den Kooperationsprojekten mit dem Marie-Curie-Gymnasium, Alexander-von-Humboldt Gymnasium, Gymnasium Norf sowie der Gesamtschule an der Erft. Der Eintritt ist frei