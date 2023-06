https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/song-lines-singing-beyond-borders-brueckenklang-tageskurs-in-neuss-1

Song Lines - Singing beyond borders

2023-09-23T10:00:00+02:00

2023-09-23T18:30:00+02:00 Brückenklang-Tageskurs unter der Leitung von Hayat Chaoui

Wo Im RomaNEum, E 27

Der Tageskurs der Landesmusikakademie NRW in Zusammenarbeit mit dem Chorverband NRW unter der Leitung von Hayat Chaoui soll einfache und erfolgreich erprobte Methoden der Liedvermittlung veranschaulichen und direkt zum Mitmachen animieren. Die Teilnehmenden lernen, mit Fremdsprachen umzugehen und mehrsprachige Lieder sich selbst beizubringen und/ oder gleich auswendig mitzusingen. Die Themen reichen von Liebe, Freude bis hin zu Trauer und Widerstand. Auch Mehrstimmigkeit soll barrierefrei eingeübt werden. Am Ende des Kurses gegen 18 Uhr sind alle Teilnehmenden eingeladen, die einstudierten Lieder im Rahmen der Neusser Kulturnacht vor Publikum zu präsentieren. Eine bunte Auswahl an Methodenvielfalt und vor allem Ohrwürmern ist garantiert. Anmeldung unter: www.lma-nrw.de