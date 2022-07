This is me - Der Vorhang fällt Das Pop-Song-Musical der Neusser Musicalwochen - eine Kooperation zwischen dem Kulturforum Alte Post und der Musikschule der Stadt Neuss! https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/this-is-me-der-vorhang-faellt-6 https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/this-is-me-der-vorhang-faellt-6/@@images/e82f5bf8-a5fb-479d-9de6-9aec60cce738.png

This is me - Der Vorhang fällt Foto: Christoph Krey Das Pop-Song-Musical der Neusser Musicalwochen - eine Kooperation zwischen dem Kulturforum Alte Post und der Musikschule der Stadt Neuss! https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/this-is-me-der-vorhang-faellt-6

This is me - Der Vorhang fällt

2022-09-10T20:00:00+02:00

2022-09-10T22:00:00+02:00 Das Pop-Song-Musical der Neusser Musicalwochen - eine Kooperation zwischen dem Kulturforum Alte Post und der Musikschule der Stadt Neuss! Wo Kulturforum Alte Post, Neustraße 28, 41460 Neuss Die diesjährige Produktion der Neusser Musicalwochen - eine Kooperation zwischen dem Kulturforum Alte Post und der Musikschule der Stadt Neuss! Handlung: Die ehrgeizige Zirkusdirektorin Cleo Goldcage und ihr Ensemble stecken in finanziellen Schwierigkeiten. Durch Publikumslieblinge wie die berührende Camille oder die talentierte, aber arrogante Isobel hält sich die Gruppe vorerst über Wasser. Die steigende Anspannung und der Druck der Außenwelt werden zur Belastungsprobe. Als es auch noch Cleos Tochter Sam weg vom Zirkus zieht, steht die Zukunft des Ensembles auf dem Spiel. Eintrittspreise: 20 € / 12 € ermäßigt / 5 € Schüler*innen Alte Post und Musikschule, Kostenfrei für Schüler*innen unter 18 Jahren, Karten: Unter 02131-904122 oder info@altepost.de