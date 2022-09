Am Samstag, 01. Oktober 2022 findet im RomaNEum Neuss von 15 Uhr bis 18 Uhr ein kostenfreier Schnupperkurs für Einsteiger bzw. Interessierte in Sachen Blechblasinstrumente statt.

https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/volles-blech-kostenfreier-schnupperkurs-fuer-erwachsene

Volles Blech – kostenfreier Schnupperkurs für Erwachsene

2022-09-26T16:00:00+02:00

2022-09-26T17:00:00+02:00 Am Samstag, 01. Oktober 2022 findet im RomaNEum Neuss von 15 Uhr bis 18 Uhr ein kostenfreier Schnupperkurs für Einsteiger bzw. Interessierte in Sachen Blechblasinstrumente statt.

Am Samstag, 01.10.2022 findet im Romaneum Neuss von 15 Uhr bis 18 Uhr ein kostenfreier Schnupperkurs für Einsteiger bzw. Interessierte in Sachen Blechblasinstrumente statt. Los geht es um 15 Uhr in Raum E.29 und dauert bis 18 Uhr. Trompete, Tenorhorn, Euphonium, Posaune und Tuba können ausprobiert werden. Eine Kooperation zwischen Musikschule der Stadt Neuss und der VHS Neuss.

Wie bekommt man schöne Töne auf tiefen Blechblasinstrumenten hin? Ist die Tuba zu schwer für mich oder doch genau richtig? Wer kann das Blechblasinstrumentenspiel erlernen? - Fragen wie diese werden in einem Schnupperkurs praxisorientiert beantwortet. Der Schwerpunkt liegt auf dem kontrollierten Instrumentenspiel. Das Ziel des Schnupperkurses ist, am Ende ein kleines Musikstück gemeinsam spielen zu können. Auch wenn das Erlernen eines Instruments als Erwachsener oftmals eine größere Herausforderung darstellen kann, bringt das Muszieren alleine oder in einer Gruppe große Freude und erweitert die kulturelle Bildung. Außerdem hält es geistig fit, wie jüngst eine Langzeitstudie aus Schottland bewiesen hat.



Dieses Schnupperkursangebot richtet sich hauptsächlich an die Generation 50+ bzw. alle interessierten auch anderer Altersklassen, die schon immer einmal ein Blechblasinstrument kennenlernen wollten. Mitbringen sollte man neben der Freude, etwas Neues auszuprobieren, den Entdeckungswillen, mit Unbefangenheit ohne Erwartungsdruck auf Unüberwindbares ausprobieren zu können (es gibt keine Zensuren!). In entspannter Runde werden die instrumentenblastechnischen Grundlagen erklärt und mit kleinen Übungen die ersten Töne auf den Instrumenten vorbereitet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Teilnahme erfolgt mit Anmeldung über die Internetseite der VHS Neuss:

www.vhs-neuss.de



Instrumente werden gestellt, je nach Nachfrage eines bestimmten Instrumentes kann eine Begrenzung der Teilnehmer erforderlich sein. Bei Krankheitssymptomen am Kurstag muss die Teilnahme verweigert werden. Dozent ist der erfahrene Musikschullehrer Thomas Heckers. Die Kursräume im Romaneum sind barrierefrei zu erreichen.