Cantica Nova (Chor der Musikschule Neuss) und musica mundi (Kammerchor Köln) präsentieren Musik von Rheinberger bis Elgar und von Barber bis Black Fööss

https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/wasser-chorkonzert

"Wasser" - Chorkonzert

2023-03-18T19:30:00+01:00

Wo Im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal

„WASSER“- Element und Lebenselixier, Baustein und Straße, Symbol und geheimnisvoller Lebensraum, Urform und Ursprung alles Lebens und doch bedohlich...

So ist es kein Wunder, dass dieses faszinierende Motiv immer wieder Inspirationsquelle für Dichter und Musiker war.

Am Samstag, 18. März 2023 um 19.30 Uhr lädt Cantica Nova, der Chor der Musikschule, gemeinsam mit dem Kammerchor Musica Mundi aus Köln ins RomaNEum herzlich zu einer musikalischen Zeitreise zu diesem spritzigen Thema ein. Dabei präsentieren die beiden Chöre Werke von der Klassik bis zum Popsong und passieren, begleitet von Ulrich Deppe am Klavier, stille musikalische Gewässer ebenso wie dramatische Fluten. Markus Mostert hat die Leitung und navigiert Sänger*innen und Publikum auch bei hohem Seegang sicher durch den Abend. Kostenlose Einlasskarten sind an der Infotheke im RomaNEum sowie ggf. an der Abendkasse erhältlich.

Eintritt frei, Spenden erbeten