Workshop Improvisation

In diesem Workshop mit Volker Zimmer, professioneller Musiker (Saxophon,

E-Bass, Arrangeur und Produzent), geht es um den Einstieg und Weiterbildung

in die einfache und moderne Improvisation für fortgeschrittene SchülerInnen

und gerne auch deren LehrerInnen, egal mit welchem Melodie-Instrument.

Was muss ich tun um…? Wie geht das? Wie werde ich besser? Welches

Equipment benötige ich? Wie finde ich DIE Melodie beim Improvisieren? All’

diese Fragen beantwortet Volker Zimmer, unterstützt durch eine hervorragende,

interaktive Live-Band. Anmeldung unter musikschule@bienioschek.de

Die Teilnahme für diesen Workshop ist kostenfrei!