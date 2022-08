Neusser Bürger-Schützenfest 2022

Farbenprächtig, laut und gesellig wird es in diesem Jahr wieder am letzten Wochenende im August, wenn nach zwei Jahren Pause endlich wieder das Neusser Bürger-Schützenfest gefeiert wird. „Endlich, endlich, wieder dürfen und werden wir unser vertrautes, geliebtes, in den letzten beiden Jahren schmerzlich vermisstes Schützenfest feiern“, freut sich Martin Flecken, Präsident des Neusser Bürger-Schützenvereins.

Von Jahr zu Jahr konnten in der Vergangenheit stets neue Rekorde verkündet werden. Doch zwei Jahre Pandemie gingen auch am Schützenregiment nicht spurlos vorüber. In seinem ersten Jahr als Oberst führt Bernd Herten ein Regiment mit 5.801 Schützen und 1.767 Musiker*innen über den Markt. Der Umfang des Schützenanteils gegenüber dem Fest vor drei Jahren sank dabei lediglich um 98 Aktive oder nicht einmal zwei Prozent. Die Klangkörper meldeten 53 Musiker*innen weniger als 2019. Demnach fiel die Gesamtregimentsstärke gerade einmal um 151 Personen oder wiederum weniger als zwei Prozent niedriger als vor der Pandemie aus. Die besondere Bedeutung des Schützenfestes für die Stadt Neuss würdigt auch die Stadtverwaltung und unterstützt die Schützen nach Kräften. So sorgt die Stadt beim Rathausbiwak am Schützenfestdienstag etwa für das leibliche Wohl von mehreren hundert Schützen und das sonntägliche Königsfrühstück findet im alten Ratssaal statt.

Höhepunkt des Neusser Bürger-Schützenfestes (von Samstag bis Dienstag, 27. bis 30. August 2022) wird wiederum die große Königsparade am Sonntag, 28. August 2022, sein. In deren Mittelpunkt steht Schützenkönig Kurt I. Koenemann. Der 65-jährige Polizist im Ruhestand, der sich 2019 nach einem kurzen Wettkampf schon mit dem neunten Schuss gegen seine Mitbewerber an der Vogelstange durchsetzen konnte, trat mit 22 Jahren in den Schützenlustzug „Die Oberjä(h)rigen“ ein. Die Königin an seiner Seite ist seine Ehefrau Beate.

Am Dienstagnachmittag, 30. August 2022, wird auf der Neusser Schützenwiese vor dem Hessentor dann der Nachfolger von Kurt I. Koenemann ermittelt. Drei Bewerber stehen bereits fest, die dann beim 200. Jubiläumsschützenfest die Königswürde tragen wollen. Somit darf in jedem Fall ein spannender Wettkampf an der Vogelstange erwartet werden. Der neue Schützenkönig wird zum krönenden Abschluss schließlich am Samstag, 3. September 2022, nach dem eigentlichen Schützenfest auf dem Krönungsball in sein Amt eingeführt.

Eine Woche zuvor am Samstag, 27. August 2022, wird das Schützenfest um 12 Uhr offiziell eröffnet. Mit Kanonendonner und Glockengeläut werden die Neusser*innen und ihre Gäste die Feierlichkeiten beginnen. Mit Einbruch der Dunkelheit setzt sich dann der große Fackelzug in Bewegung der stets zu den besonderen Anziehungspunkten des Festes gehört. Auf den insgesamt 87 Großfackeln, die die Schützen selbst in wochenlanger Kleinarbeit herrichten, werden wiederum aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen humorvoll-bissig aufgegriffen.

Bereits am Freitag, 26. August 2022, eröffnet Bürgermeister Reiner Breuer um 17 Uhr die große Kirmes an der Hessentorbrücke mit dem traditionellen Fassanstich. Der Rummelplatz, der zu den größten am Rhein gehört, ist stets Anziehungspunkt für viele Menschen aus der Region. Bei gutem Wetter werden beim Schützenfest und der Kirmes zusammen erneut bis zu einer Million Besucher*innen erwartet. Mit einem großen Feuerwerk wollen die Schausteller*innen auch in diesem Jahr die Kirmes am Dienstagabend um 23 Uhr wieder mit einem Feuerwerk beschließen.