Filmvorführung "Der Imker" Im Rahmen der Interkulturellen Woche laden wir in Zusammenarbeit mit der Alevitischen Gemeinde Neuss e.V. und dem Hitch-Kino zu einer Filmvorführung und einem Begegnungsabend ein und zeigen den Dokumentarfilm „Der Imker" von Mano Khalil: Am Dienstag, 27.09.2022, im Hitch Kino, Oberstraße 95, 41460 Neuss. Einlass und Get Together 17:00 Uhr, Beginn Filmvorführung um 18:00 Uhr.

