Aktuelle Informationen und Belegungsübersicht städt. Unterkünfte

In dieser Ausgabe

Neuss

In der Landesunterkunft der Stadt Neuss sind im Juli 2020 rund 480 Personen untergebracht. Im Zuge von Verlegungen und erneuter Aktivierung von Landesunterkünften konnte die Zahl der Bewohner in Neuss auch im Hinblick auf das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus entschärft werden. In der Ratssitzung vom 8.5.2020 beschloss der Rat im Rahmen einer „humanitären Notfallmaßnahme“ der Bundeskanzlerin seine Hilfsbereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten aus griechischen Flüchtlingslagern anzubieten. Inzwischen wurde bekannt, dass die Bundesregierung plant, rund 240 besonders kranke Kinder und Jugendliche mit ihrer Kernfamilie in Kürze aufzunehmen. Da die Aufnahme im Rahmen der geregelten Zuweisung erfolgt, wendete sich Bürgermeister Breuer in einem Brief an Herrn Ministerpräsident Laschet, indem er die Neusser Aufnahmebereitschaft signalisiert. Eine Antwort steht aktuell noch aus.

Coronavirus in Neuss

Das letzte halbe Jahr hat mit der möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus viele Veränderungen im täglichen Leben ergeben. Von „shut-down“ über „homeoffice“ und Kurzarbeit bis hin zu Abstandsgeboten und Maskenpflicht leben alle Menschen heute einen anderen Alltag, als sie es sich zu Jahresbeginn hätten vorstellen können. Täglich erreichen uns viele neue Meldungen zum Infektions-geschehen in der ganzen Welt und verunsichern die Menschen, die ihre Lebens-gewohnheiten bereits jetzt stark umgestellt haben. In Neuss ist der Krankenstand mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie recht übersichtlich. Daher konnten die Behörden in der Stadt Neuss bislang auf harte Restriktionen verzichten. Weiterhin versucht der kommunale Ordnungsdienst die Neusser auf Ansteck-ungsgefahren bei Nichteinhaltung der Abstandsregeln hinzuweisen.

Auch das Integrationsamt hat umfangreiche Schutzmaßnahmen für die Bewohner*innen der städt. Unterkünfte ergriffen. Hierzu zählen neben einer Aufklärungskampagne, die Versorgung mit Atemschutzmasken, die Einschränkung des Besucherverkehrs in den Einrichtungen, die Abstimmung eines Hygienekonzeptes mit dem Kreisgesundheitsamt und tägliche Revierfahrten zu den Unterkünften.

Die Hotlines der Stadt Neuss sind für Ihre Probleme in Verbindung mit dem Coronavirus geöffnet und auch verschiedene private Neusser Corona-Hilfsnetzwerke auf facebook können angeschrieben werden. Aktuell kann das Rathaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung betreten werden. Nutzen Sie auch dazu die „online-Terminvergabe“ über die Startseite der Homepage der Stadt Neuss, https://neuss.de

Hilfetelefonnummern:

Medizinische Fragen zum Corona-Virus

02181/6017777

Corona-Care Einkaufshilfe für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen

02131/909050

Standortstärkungsfonds

02131/909060

Zurzeit befindet sich das Corona-Testcenter am Nordbad in Neuss-Furth. Termine für Tests können über das Gesundheitsamt vereinbart werden.

Telefonnummer Gesundheitsamt:

02181/6017777

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Internetseite des Gesundheitsamtes:

https://www.rhein-kreis-neuss.de/de/verwaltung-politik/aemterliste/gesundheitsamt/corona/informationen-corona-virus

Mehrsprachige Corona-Informationen

Unter der folgenden Internetseite finden Sie alle offiziellen Informationen zum Coronavirus, die in weiteren 20 Sprachen verfügbar sind.

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus

Weitere Informationen zur Corona-Warn-App finden Sie hier

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus/zurueck-in-den-alltag-die-corona-warn-app-fuer-deutschland-1760870

Neuss Pass

Mit dem Neuss-Pass erhalten Menschen mit Sozialleistungsbezügen, also auch Personen, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, die Möglichkeit bei städtischen oder stadtnahen Betrieben Eintritte oder Dienstleistungen zu günstigeren Konditionen zu bekommen. Seit dem 1.7.2020 steht der Pass Neusser Einwohnern zur Verfügung. Im Sozialamt wurde ein Ansprechpartner installiert, bei dem der Pass beantragt werden kann.

Auf der folgenden Internetseite kann der Antrag vorab heruntergeladen werden.

https://www.neuss.de/leben/soziales/beratung-und-hilfen/neuss-pass

Ansprechpartner:

Sozialamt Stadt Neuss

Herr Joachim Broch

Telefon: 02131 - 90 5006

E-Mail: joachim.broch@stadt.neuss.de

Zuschüsse zur Förderung der Integration 2021

Im Juli erfolgte die öffentliche Bekanntmachung zur neuen Ausschreibung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Integrationsförderung. An dieser Stelle wird auch hier auf diese Möglichkeit hingewiesen. Die Maßnahmen werden für bestimmte Handlungsfelder verausgabt und nach Beratung im Integrationsaus-schuss Ende dieses Jahres vergeben. Die Frist zur Einreichung von Förder-projekten endet am 31.10.2020.

Weitere Informationen sowie den Förderantrag finden Sie auf dem Integrationsportal der Stadt Neuss:

https://www.neuss.de/leben/soziales/integrationsportal/integrationsfoerderung

Frauenschwimmen im Stadtbad

Nach weiterer Renovierung und Grundreinigung des Stadtbades Neuss gibt es ab September wieder die Möglichkeit an ausgewählten Sonntagen am Frauen-schwimmen teilzunehmen. Unter den dann geltenden Hygienschutzregeln und Abstandsgeboten können ausschließlich erwachsene Frauen ab 16 Jahren (keine Kinder und Babies) für 1 Stunde das Stadtbad nutzen.

Termine: 20.09.2020, 11.10.2020, 15.11.2020 und 20.12.2020

Uhrzeit: 13.00 – 14.00 Uhr

Eintritt: 3,90 €

Ort: Stadtbad Neuss, Niederwallstr.3, 41460 Neuss

Tel: 02131-531065211

Informationen zum Frauenschwimmen auf türkisch, englisch, arabisch und farsi finden Sie auch auf dem Integrationsportal der Stadt Neuss:

https://www.neuss.de/leben/soziales/integrationsportal/frauenschwimmen

Wahlaufruf des Integrationsrates

Am 13.September findet zusätzlich zu den Kommunalwahlen auch die Wahl zum Integrationsausschuss statt. Mit der Beteiligung an der Integrationsaus-schusswahl können Menschen ihr Wahlrecht in Neuss wahrnehmen und durch die Wahl eines Kandidaten einer Liste einen politischen Einfluss auf das Leben in ihrer Wahlheimat nehmen. Für die Integrationsausschusswahl haben sich 3 Listen mit verschiedenen Kandidaten zur Verfügung gestellt. Auf Ihrer Wahlbenachrichtigung, die Sie per Post erhalten, steht das Wahllokal in dem Sie wählen gehen können. Ob Sie wahlberechtigt sind und weitere Informationen, finden Sie auf der folgenden Internetseite:

https://www.neuss.de/rathaus/wahlportal/integrationsausschuss

Auf dem Integrationsportal finden Sie den Wahlaufruf des Integrationsrates der Stadt Neuss – auch in verschiedenen Sprachen:

https://www.neuss.de/leben/soziales/integrationsportal/wahlaufruf