Interkulturelle Woche 2024 in Neuss

Ein buntes Programm steht zur Interkulturellen Woche 2024 in Neuss an.

Bereits am kommenden Samstag, 21. September 2024, beginnt der Auftakt in Neuss zur bundesweiten „Interkulturellen Woche“, die unter dem Motto „Neue Räume“ steht. Der Arbeitskreis „Integration und Migration“ der Stadt Neuss - ein Zusammenschluss aus Wohlfahrtsverbänden, Migrationsberatungsstellen und dem Integrationsamt der Stadt Neuss - hat mit verschiedenen Veranstaltern ein buntes Programm für die Neusser Aktionswochen zusammengestellt. Den Auftakt macht die DJK Rheinkraft Neuss 1914 e.V. mit dem 6. Neusser Integrationslauf ab 13 Uhr auf der Ludwig-Wolker-Anlage. Neben dem sportlichen Aspekt geht es vor allem darum gemeinsam ein Zeichen zu setzen für Integration und Inklusion und gegen Rassismus. Zum Rahmenprogramm gehört auch eine interkulturelles Begegnungsfest, das viele Attraktionen für Groß und Klein bereithält. Der Mittagstisch vom Bürgerhaus Erfttal bietet in der Woche internationale Speisen an. Eine Anmeldung ist spätestens einen Tag vorher erforderlich.

In Kooperation mit der Janusz-Korczak-Gesamtschule und dem Beauftragten für Diversität, Integration und Antirassismus der Stadt Neuss wird im Hitch Kino Neuss am Dienstag, 24. September 2024, um 11 Uhr die Filmpremiere „Ellbogen“ der Regisseurin Aslı Özarslan gezeigt und eine Gesprächsrunde mit der Hauptdarstellerin Jamilah Bagdach geben. Gemeinsam mit der Jahrgangsstufe 11 der JKG wird über die Thematik des Films diskutiert. Es ist eine geschlossene Veranstaltung am Vormittag. Ab 18 Uhr wird die Filmvorführung mit Gespräch für alle Interessierten, nach vorheriger Anmeldung, im Hitch Kino präsentiert.

Der Fachdienst Integration und Migration der Caritas Sozialdienste Neuss lädt zum Tag der offenen Tür am Mittwoch, 25. September 2024, zwischen 12 und 19 Uhr im Caritashaus International in Neuss, Salzstraße 55. Auf der Bühne vor dem Haus wird getanzt, gesungen und gerappt. Im Caritashaus International selbst kann man sich über die vielen verschiedenen Angebote des Dienstes und der Partner informieren. Außerdem wird gespielt, gebastelt und gelauscht – es gibt z.B. ein Blitzschachturnier, zwei Lesungen und einen Kreativraum für die Kleinen. Zudem kann man selbst einmal in die Rolle eines zugewanderten Menschen und versuchen die Fragen des Integrationstestes zu beantworten. Oder vielleicht an einem kurzweiligen interkulturellen Training teilnehmen? Für jede und jeden ist etwas dabei.

Es erwarten Sie mannigfaltige Formate wie Film, Podiumsdiskussionen, Workshops, Vorträge, Begegnungsabende sowie Interkulturelle Essens-und Sprach Cafés von unterschiedlichen Projektpartnern.

Die Veranstaltungen der Interkulturellen Woche in Neuss im Überblick:

Montag, 23.09.2024

Familienforum Edith Stein: Interkulturelle Woche – Mütterfrühstück

Offener Treffpunkt für Schwangere und Mütter, die sich bei einem gemeinsamen Frühstück über Fragen austauschen und Frauen in gleicher Situation kennen lernen möchten.

Uhrzeit: 09.30 Uhr

Adresse: Edith-Stein-Haus, Schwannstraße 11, 41460 Neuss

Caritas: Empowerment-Raum für geflüchtete Männer

In einem geschützten Raum bieten zwei männliche Integrationsfachkräfte geflüchteten Männern die Gelegenheit, über sensible Themen zu sprechen.

Uhrzeit: 13 - 16 Uhr

Adresse: Caritashaus International, Salzstr. 55, Raum 318, 41460 Neuss

Caritas: Erzählcafé „Der schönste Tag im Leben … Früher und heute, hier und dort“

Erzähle uns Deine Geschichte! Bringe Bilder, Fotos und Erinnerungen mit. Keine Anmeldung erforderlich.

Uhrzeit: 14:30 - 16 Uhr

Adresse: Stadtteiltreff im Barbaraviertel, Dyckhofstr. 33, 41460 Neuss

Diakonie – Treff 3

Im Rahmen der Interkulturellen Woche findet im Treff 3 eine Bilderausstellung zum Thema „Zauberhafter Herbst“ (die Bilder und die Kunstwerke der Kinder aus der Kunstschule FARN werden vom 23.09. bis 29.09. zu sehen sein) und ein Kunst-Workshop am 23.09.2024 ab 15:00 Uhr für Kinder ab 7 Jahre (Voranmeldung unter: 02131 103195) statt

Uhrzeit: ab 15Uhr

Adresse: Treff 3, Görlitzer Str. 3, 41460 Neuss

Dienstag, 24.09.2024

Ökumenischer Arbeitskreis Asyl: Internationales Frauenfrühstück

Uhrzeit: 09:30 Uhr – 12:Uhr

Adresse: Martin-Luther-Haus (Saal 2.Etage), Drususallee 63, 41460 Neuss

Caritas: Frauen helfen Frauen e.V. - Wie und wo?

Lernen Sie die Räume und Arbeitsfelder der Frauenberatungsstelle in Neuss kennen.

Uhrzeit: 10 - 11 Uhr

Adresse: ELBO-Haus, Markt 1-7, 41460 Neuss

Familienforum Edith Stein: Internationales Sprachcafé

Herzliche Einladung zum Internationalen Sprachcafé im Edith-Stein-Haus! In gemütlicher Atmosphäre steht das Sprechen im Vordergrund.

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Adresse: Familienforum Edith-Stein-Haus, Schwannstraße 11, 41460 Neuss

Caritas: Gut zusammenleben? Wie geht das?

„Fühlst du dich wohl im Viertel?“, „Fühlst du dich sicher?“, „Bist du manchmal einsam?“ Gemeinsam mit den Anwohner_innen werden Meinungen über gutes Zusammenleben im Viertel abgebildet. Keine Anmeldung erforderlich.

Uhrzeit: 16 - 18 Uhr

Adresse: Stadtteiltreff im Barbaraviertel, Dyckhofstr. 33, 41460 Neuss

Jugendmigrationsdienst der kath. Jugendagentur Düsseldorf gGmbH (KJA) RKN:

Ausflug zum Garten der Religionen nach Köln. Führung im Garten der Religionen und gemütlicher Ausklang bei einem gemeinsamen Essen. Die Teilnahme ist kostenfrei –begrenzte Plätze (richtet sich an junge Erwachsene von 18-27 Jahren).

Uhrzeit: 08:45 Gleis 2 Bahnhof Dormagen oder 10 Uhr Innenhof der Stolzestraße 1a in Köln

Adresse: Garten der Religionen in Köln

Mittwoch, 25.09.2024



Clemens Sels Museum Neuss: Aus aller Herren Länder

Erfahren Sie, wie sich der kleine Ort Neuss während der Belagerung durch Karl den Kühnen 1474 in einen Knotenpunkt der Begegnung verschiedener Kulturen aus aller Herren Länder verwandelt, welche die Geschichte der Stadt bis heute prägen. Die 60-minütige Führung ist kostenfrei.

Uhrzeit: 15 Uhr

Adresse: Clemens Sels Museum, Am Obertor, 41460 Neuss

Anmeldung: Anmeldung unter: https://clemens-sels-museum-neuss.de/kalender#interkulturelle-woche-2024

Donnerstag, 26.09.2024



DRK Neuss: Interkulturelles Frühstück

Das DRK Neuss bietet ein interkulturelles Frühstück von 9:30 – 12 Uhr im kleinen roten Café an.

Uhrzeit: 09:30 – 12 Uhr

Adresse: Friedrichstraße 35, 41460 Neuss, kleines rotes Café

Caritas: Interkulturelle Kompetenz – was heißt das denn?

Durch praktische Übungen, Rollenspiele und kurze theoretische Einblicke möchten wir Ihr Bewusstsein für interkulturelle Fragen schärfen und Sie dazu inspirieren und befähigen, sich aktiv einzubringen.

Uhrzeit: 10 – 12 Uhr

Adresse: Maribu Begegnungsstätte Marienburger Straße 27a, 41462 Neuss

Caritas: Georgisch-Workshop

Hello! Guten Tag! Gamardschoba / გამარჯობა! Perspektivwechsel: Wie ist es, eine unbekannte Sprache, eine neue Schrift zu erlernen? Probieren Sie es aus!

Uhrzeit: 17 – 18 Uhr

Adresse: Caritashaus International, Salzstr. 55, Raum 318, 41460 Neuss

Freitag, 27.09.2024

AWO OV Neuss e.V: Austausch

Erzählungen aus dem Erfahrungsaustausch der Teilnehmer:innen zum Thema Flucht und Migration mit Kaffee, Tee und Internationales Frühstück.

Uhrzeit: 09:30 - 12:30 Uhr

Adresse: Further Hof, Further Str. 110, 41462 Neuss

Caritas: „Versichern und Vorsorgen“

Info-Vortrag der Verbraucherzentrale NRW zum Thema Versicherungen: „Versichern und Vorsorgen“

Uhrzeit: 10– 11:30 Uhr

Adresse: Caritashaus International, Salzstr. 55, Raum 318, 41460, Neuss

OT Barbaraviertel/Dependance:

Die Dependance der OT Barbaraviertel bietet freitags das „Café 60+“ an. Offen, ohne Anmeldung.

Uhrzeit: 11 – 14 Uhr

Adresse: Dependance, Düsseldorfer Str. 80, 41464 Neuss

Caritas: #engagiert für Integration! Gemeinsam im Rhein-Kreis Neuss

Kulturelle Identität und Konfliktlösung: Zur Entstehung kultureller Konflikte und ihrer Eindämmung durch kulturelle Sensibilität, Referent: Dr. Pradeep Chakkarath

Uhrzeit: 13 - 16 Uhr

Adresse: Familienforum Edith-Stein-Haus, Schwannstraße 11, 41460 Neuss

Familienforum Edith Stein: Internationales Sprachcafé

Herzliche Einladung zum Internationalen Sprachcafé im Edith- Stein-Haus! In gemütlicher Atmosphäre steht das Sprechen im Vordergrund.

Uhrzeit: 14 Uhr

Adresse: Familienforum Edith-Stein-Haus, Schwannstraße 11, 41460 Neuss

Freitag, 04.10.2024

Interkulturelles Frauennetzwerk e.V.:

Das Interkulturelle Frauennetzwerk bietet Tanzen für Frauen im Caritashaus an.

Uhrzeit: ab 16 Uhr

Adresse: Caritashaus International, Salzstr. 55, 41460 Neuss

Samstag, 05.10.2024

Beauftragter für Diversität, Integration und Antirassismus:

Türkisches Klassik Konzert

Uhrzeit: 17 – 21 Uhr

Adresse: Oberstraße, Rheinisches Landestheater Neuss