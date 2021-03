Stadt Neuss erhält Laptopspende für Bewohner im Übergangswohnheim

Die Freude war groß, als die Laptops im Gemeinschaftsraum des ehemaligen Hotels Further Hof übergeben wurde. Die einstigen Zimmer wurden in Miniapartments umgewandelt und von der Stadt angemietet. Der Gemeinschaftsraum wird zu verschiedenen Zecken genutzt. Die 14 durchweg männlichen Bewohner sind alles junge Menschen, die in den Startlöchern des eigenen Lebens stehen. Entweder in Ausbildung oder noch in der Schule haben sie bislang soweit möglich, den Unterricht teilweise auf dem Handy verfolgt. Die neuen Laptops können nun mehr und dabei helfen, dass der Unterricht sowie die online Sprachkurse in Zeiten von Corona besser verfolg werden können.