Verleihung des Integrationsförderpreises 2020

Die Stadt Neuss steht für Integration und Partizipation von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und fördert mit verschiedenen Mitteln deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Zu diesem Zweck arbeiten im Rahmen des städtischen Integrationskonzeptes zahlreiche Institutionen, Verbände, karitative Einrichtungen, Migrantenselbstorganisationen, Kultureinrichtungen sowie unterschiedliche Fachbereiche der Verwaltung erfolgreich zusammen.

Integration ist dabei insbesondere aber die Leistung von unzähligen ehrenamtlich tätigen Einzelpersonen, Vereinen und Initiativen in unserer Stadt. Sie geschieht maßgeblich in unser aller Nachbarschaft: in den Quartieren, Kindergärten, Schulen, Arbeitsstätten, Jugendverbänden, Kultureinrichtungen, Sportvereinen und Gemeinden.

In Anerkennung dieser Arbeit verleiht die Stadt Neuss jedes Jahr einen Integrationsförderpreis, mit dem ehrenamtlich tätige Personen, Vereine oder Gruppen ausgezeichnet werden, die einen außergewöhnlichen und nachhaltigen Beitrag zur Integration in Neuss geleistet haben. Denn ihr ehrenamtliches Engagement ist eine Form prosozialen Handelns und der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenbringt und verbindet.



Seit 2011 möchte die Stadt Neuss mit der Nominierung zum Integrationsförderpreis diese herausragenden Anstrengungen und Leistungen – die oft sehr leise und im Verborgenen geschehen – sichtbar machen. Hierzu werden insgesamt drei Preise vergeben, die jeweils mit 2.500 €, 1.500 € und 1.000 € dotiert sind.



Nominiert für den Integrationsförderpreis 2020 sind:

Ahmadiyya Muslim Jamaat, DJK Rheinkraft, Herr Hamed Khil, der Jugendvorstand der interkultu-rellen Projekthelden sowie die OT Barbaraviertel.