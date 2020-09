Bezirkssportanlage Holzheim

Auf der Beszirkssportanlage Holzheim / Johann Dahmen Sportanlage ist jetzt der Kunststoffrasenbelag erneuert worden. Im Vorfeld fanden umfangreiche Kanalsanierungsarbeiten statt. Bei der offiziellen Übergabe betonte Bürgermeister Reiner Breuer die gute Zusammenarbeit und Abstimmung aller Beteiligter und der reibungslose Bauablauf bei schwierigen Voraussetzungen. Die gesamte Bauzeit betrug rund zwei Monate.

Der Holzheimer Platz wurde bereits 2006 als erster Fußball-Kunstrasenplatz in Neuss gebaut. Je nach Nutzung und Pflege steht nach zehn bis 15 Jahren bei allen Kunstrasenplätzen eine Erneuerung des Oberbelages an. Der vorhandene Belag wurde über die Jahre bereits mehrfach repariert. Jetzt war ein Austausch aufgrund massiver „Glatzenbildung“ (Kahlstellen) unumgänglich. Der neue Kunstrasenbelag der Firma Polytan, Typ LigaTurf Cross, kombiniert glatte und texturierte Filamente mit reiner Sandverfüllung. Im Zuge dieser Sanierung wurden auch die beiden festen Tore erneuert. Die Gesamtkosten für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes belaufen sich einschließlich Architektenhonorar auf rund 250.000 Euro.

Im Vorfeld der Erneuerung des Kunststoffrasenbelages fanden umfangreiche Kanalsanierungsarbeiten durch die Infrastruktur Neuss satt. Diese waren aufgrund von Absackungen in der Kanaltrasse im Bereich des Kunstrasenspielfeldes nötig geworden. Saniert wurden neben rund 245 Meter Kanal durch Schlauchliner, fünf Schächte und der Sammler. Die Kosten hierfür beliefen sich auf etwa 275.000 Euro. Hinzu kamen vorbereitende Tiefbauarbeiten wie der Umbau von drei Schächten mit einer Tiefe von bis zu fünf Metern sowie die Umverlegung und Erneuerung von etwa 50 Meter Anschlussleitungen für etwa 70.000 Euro. Zusätzlich wurde im Bereich des Kunstrasens der Zaun an mehreren Stellen geöffnet, um so Abstellflächen aus Betonpflaster für die mobilen Tore zu schaffen. Im Bereich des Rasenspielfeldes wurden durch die Holzheimer SG weitere gepflasterte Abstellflächen für Tore erstellt. Das Material wurde durch die Stadt gestellt. Noch in diesem Monat werden zwei jeweils vier Meter lange Spielkabinen aus Aluminium geliefert und aufgebaut.

Neuss, 1. September 2020