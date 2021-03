Deutsche Eiskunstlauf-Meisterschaft

Der Neusser Schlittschuh-Klub (NSK) wird vom 10. bis zum 12. Dezember 2021 die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlaufen in der Eishalle in Neuss-Reuschenberg ausrichten. Dabei konnte sich die Stadt Neuss als Austragungsort gegen namenhafte Konkurrenz aus Hamburg durchsetzen.

Bürgermeister Reiner Breuer zeigte sich begeistert: „Mit der Deutschen Meisterschaft im Eiskunstlaufen wird zum Ende des Jahres ein herausragendes Sportereignis in Neuss stattfinden. Falls im Dezember noch ein Sicherheits- und Hygienekonzept aufgrund der Pandemie notwendig ist, wird die Stadt Neuss den NSK unterstützen, um die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. Außerdem freue ich mich sehr, die Schirmherrschaft für dieses hochkarätige Event zu übernehmen.“

Der NSK hatte sich mit Unterstützung des Landeseissportverbandes NRW bei der Deutschen Eislauf-Union DEU um die Ausrichtung der Meisterschaften in Neuss beworben. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es im Dezember 2021 dann neben dem Wettkampf um nationale Titel in den Kategorien Damen-Einzel, Herren-Einzel, Paarlaufen und Eistanzen auch um die Qualifikation zur Teilnahme an den olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Neuss ist nach Krefeld, Düsseldorf, Köln, Essen und Dortmund erst die sechste Stadt aus NRW, der die Ehre zuteil kommt, die nationalen Titelkämpfe im Eiskunstlaufen nach dem Zweiten Weltkrieges veranstalten zu dürfen.

