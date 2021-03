Vorankündigung!

Heute erhielt die Stadtverwaltung Neuss folgende Nachricht des Neusser Schlittschuh-Klub e.V. . Bürgermeister Reiner Breuer, Dr. Matthias Welpmann, Beigeordneter für Umwelt, Klima und Sport sowie die Sportverwaltung der Stadt Neuss gratulieren dem NSK zu der erfolgreichen Bewerbung und freuen sich auf dieses Großevent!

"Der Neusser Schlittschuh-Klub hat sich mit Unterstützung des Landeseissportverbandes NRW bei der Deutschen Eislauf-Union DEU darum beworben, die Deutschen Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2022, die vom 10.-12.12.2021 stattfinden, in Neuss auszutragen. Zum Schluss blieben die Bewerbungen von Hamburg und Neuss als mögliche Austragungsorte übrig und am 10.3.2021 hat dann das Präsidium der Deutschen Eislauf-Union die Ausrichtung der nächsten Deutschen Meisterschaften 2022 (10.-12.12.2021) nach Neuss vergeben.

Wir vom NSK sind besonders stolz darüber und halten das für einen ganz besonderen Erfolg für die Sportstadt Neuss – zumal es bei dieser nächsten Deutschen Meisterschaft um die Teilnehmer geht, die Deutschland zur nächsten Winterolympiade vom 4. – 20. Februar 2022 nach Peking entsenden wird.

Nach Krefeld, Düsseldorf, Köln, Essen und Dortmund ist Neuss damit die sechste Stadt aus NRW, die in den über 70 Jahren nach dem zweiten Weltkrieg die Ehre zuteil bekommt, die nationalen Titelkämpfe im Eiskunstlaufen veranstalten zu dürfen. Die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlaufen wird erstmalig in Neuss ausgetragen und es werden dann die Disziplinen Damen-Einzel, Herren-Einzel, Paarlaufen und Eistanzen ausgetragen. Diese schöne Nachricht wollten wir Ihnen hiermit vorab mitteilen – alles Weitere kommt noch."

Neuss, 15. März 2020