Die Finals 2020 kommen nach Neuss! Am ersten Juni-Wochenende, 6. und 7. Juni 2020, werden an Rhein und Ruhr die Deutschen Meisterschaften in 17 Sportarten ausgetragen. Drei der fünf Disziplinen werden dabei in und um Neuss stattfinden: das Schwimmen im Neusser Stadtbad, das Fechten in der Stadionhalle an der Jahnstraße und das Springreiten im Gestüt Gut Neuhaus in Grevenbroich-Neukirchen, direkt an der Neusser Stadtgrenze. Alle genannten Sportstätten wurden von Vertretern der Staatskanzlei NRW und des Verbandes für Modernen Fünfkampf NRW begutachtet und sind für die Wettbewerbe sehr gut geeignet. „Spitzensport auf Spitzenanlagen in Neuss“, freut sich Sportdezernent Dr. Matthias Welpmann über die Berücksichtigung der Quirinusstadt. „Die Sanierung des Stadtbades und das Jahnstadions ermöglichen uns die Ausrichtung dieses hochklassigen Wettkampfes.“

Somit werden die besten deutschen Modernen Fünfkämpferinnen und Fünfkämpfer sieben Wochen vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio in Neuss ihre nationalen Meister ermitteln. Ein Wiedersehen könnte es dabei mit zwei Athleten geben, die im Neusser Schwimmverein groß geworden sind und heute zur internationalen Spitze im Modernen Fünfkampf zählen. Die mittlerweile 29 Jahre alte Janine Kohlmann war 2018 WM-Siebte im Damen-Einzelwettbewerb und gewann bei der Weltmeisterschaft 2019 die Bronzemedaille im Teamwettbewerb. Dem 24-jährigen Christian Zillekens, 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro auf Platz 21 des Gesamtklassements, gelang im Mai letzten Jahres in Szekesfehevar/Ungarn der erste Weltcup-Sieg eines deutschen Fünfkämpfers seit 12 Jahren. Kohlmann und Zillekens, die beide seit Jahren für den OSC Potsdam starten, sind Mitglieder des Elite-Teams 2020 des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf und besitzen noch Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio.

Neuss als Austragungsort wurde im Rahmen einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf bekanntgegeben. Ministerpräsident Armin Laschet, Steffen Simon, WDR-Programmchef Sport und ARD-Projektleiter, sowie Achim Hammer, ZDF-Projektleiter stellten heute zusammen mit Athletinnen und Athleten aus der Region das Programm der Finals Rhein-Ruhr 2020 vor. Laschet teilte mit, dass nicht nur an den bereits länger bekannten Austragungsorten Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Aachen Titelkämpfe stattfinden, sondern auch in Neuss. Der Laser Run als Kombination von Laufen und Schießen als Abschluss des Fünfkampfes wird dann am Nachmittag im Rahmen des CHIO in der Aachener Soers vor wahrscheinlich 40.000 Zuschauern stattfinden.

Insgesamt werden bei den Finals 138 deutsche Meistertitel vergeben. 3.700 Athletinnen und Athleten sowie 1.400 Trainer, Betreuer und Offizielle werden erwartet. ARD und ZDF werden 20 Stunden live übertragen. Das Multisport-Event, das im vergangenen Jahr mit 10 Sportarten in Berlin eine erfolgreiche Premiere feierte, findet somit in der Region Rhein-Ruhr seine Fortsetzung in noch größerem Format.

Informationen unter: Die Finals Rhein-Ruhr 2020

Neuss, 28. Januar 2020