Host-Town-Programm: Delegation aus dem Senegal zu Gast in Neuss

Bei strahlendem Sonnenschein hat die Stadt Neuss im Rahmen des Host-Town-Programms gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss vom 12. bis 15. Juni 2023 eine 51-köpfige Sportlerdelegation aus dem Senegal empfangen. Neben dem interkulturellen Austausch stand besonders der kommunale Inklusionsgedanke im Mittelpunkt des Besuchs. So nehmen die Sportlerinnen und Sportler vom 17. bis zum 25 Juni 2023 an den Special Olympic World Games (SOWG) in Berlin teil, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

Nach einem herzlichen Empfang durch Bürgermeister Reiner Breuer und Landrat Hans Jürgen Petrauschke am Montagabend erlebte die Gruppe aus dem Senegal an den Folgetagen ein abwechslungsreiches Programm.

Inklusives Sportfest: Miteinander über Grenzen hinweg

Den Auftakt machte am Dienstag, 13. Juni, ein inklusives Sportfest auf der Ludwig-Wolker- Anlage. Dabei probierten sich Angehörige verschiedener Neusser Sportvereine, Schulen und inklusiver Einrichtungen gemeinsam mit den senegalesischen Gästen in zehn verschiedenen Sportarten. Neben Fußball, Tennis und Basketball stand unter anderem auch Bogenschießen zur Auswahl. Insgesamt sorgte das Sportfest für einen tollen Austausch und viele strahlende Gesichter.

Rheinisches Inklusionsfest auf dem Münsterplatz

Am Dienstagnachmittag zog die Delegation in einem symbolischen Fackellauf mit Tandemfahrt vom Weißen Haus aus durch die Neusser Innenstadt zum Rheinischen Inklusionsfest auf den Münsterplatz. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Reiner Breuer und Kreisdirektor Dirk Brüggen lernten die senegalesischen Gäste sowie die zahlreichen Besucherinnen und Besucher Neusser Traditionen in Musik- und Tanzbeiträgen der Tanzgarde Blaue Funken, der Tanzgruppe Jecke Dancer und des Musik Corps kennen. Zusätzlich unterstützt wurde das Rheinische Inklusionsfest durch Kunstbeiträge, Sportmitmachaktionen, Kinderschminken, Spielaktionen und einen Informationsstand der Special Olympics.

Vom Schloss bis in den Schnee

Abgerundet wurde das Neusser Host-Town-Programm am Mittwoch durch einen Besuch auf Schloss Dyck mit anschließendem Mittagessen und einem Besuch der Skihalle im Neusser Alpenpark, ehe die Delegation am Vorabend ihrer Abreise in Richtung Berlin offiziell verabschiedet wurde.

Das Host Town Programm

Die Special Olympic World Games finden im Zeitraum vom 17. bis zum 25. Juni 2023 in Berlin und damit erstmals in Deutschland statt. Im Rahmen dieser weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung treten tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten und Unified Sport Wettbewerben an.

Anlässlich dieser Wettbewerbe empfingen in der Zeit vom 12. bis zum 15. Juni über 200 Städte Deutschlands als sogenannte „Host-Towns“ der Special Olympic World Games Delegationen der Teilnehmernationen. Die Delegationen lernen in dieser Zeit Land und Leute kennen. Aus der Nähe erfahren sie die regionalen Besonderheiten und Einzigartigkeiten in allen Bundesländern. So werden die Kommunen – Städte, Landkreise und Gemeinden – das Bild Deutschlands in der Welt formen. Die Stadt Neuss wurde im Mai 2022 gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss durch das SOWG-Komitee als „Host-Town“ für die Delegation aus dem Senegal ernannt.

Stand: 15. Juni 2023