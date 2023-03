Im Sportausschuss am 22. März 2023 nahm das Thema "Inklusion im Sport" eine große Rolle ein. Unter dem Motto "Inklusion - Leichter als Du denkst!" hielt Axel Görgens, Referent Vereinsberatung beim Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW, einen informativen Impulsvortrag.

Beispiele aus anderen Städten und Vereinen regen dazu an, dem in Neuss gleichzutun; es wurden Möglichkeiten aufgezeigt und erörtert, durch vielfältige Aktionen den Inklusiven Sport in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken um nachhaltig bereits bestehende inklusive Strukturen zu festigen. Das Ziel ist und bleibt, Menschen mit Beeinträchtigung die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Der Vortag ist hier als PDF abrufbar: "Inklusion - Leichter als Du denkst"

Neuss, 30.03.2023