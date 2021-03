JA zum Vereinssport!

“Sport ist immer und in allen Altersgruppen wichtig: Für Gesundheit, Integration und fairenWettbewerb und als wichtiges soziales Element in der Gesellschaft. In Corona-Zeiten sind wir nun sinnvollerweise stärker individuell unterwegs und genießen vielleicht die ein oder andere Laufrunde am Rhein oder eine Fahrradtour im Wald. Viele Sportvereine bieten aktuell originelle Online-Angebote für den Sport zu Hause oder in der Familie, aber für den Neustart „nach Corona“ brauchen die Vereine auch wieder aktive und präsente Mitglieder. Auch als Stadt Neuss werden wir diesen Neustart nach Kräften unterstützen.”

Dr. Matthias Welpmann, Beigeordneter für Umwelt, Klima und Sport

=> weitere Informationen zu dieser Initiative (Stadtsportverband Neuss e.V.)

Neuss, 12. März 2021