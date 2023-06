Anlässlich des Besuchs der senegalesischen Delegation im Rahmen des „Host-Town“-Projekts, findet am Dienstag, 13. Juni 2023 von 16 bis 21 Uhr das Rheinische Inklusionsfest auf dem Münsterplatz statt. Zu einem kommunalen Fest der Begegnung laden die Stadt Neuss und der Rhein-Kreis Neuss alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

Buntes Bühnenprogramm und vielfältige Stände

Nach einem symbolischen Fackellauf mit Tandemfahrt, vom Weißen Haus bis zum Münsterplatz, laden anschließend verschiedene Stände und ein buntes Bühnenprogramm zum Verweilen und Austauschen ein. Nach der Eröffnung durch Kreisdirektor Dirk Brügge und den Bürgermeister der Stadt Neuss, Reiner Breuer lernen die senegalesischen Gäste sowie die Besucherinnen und Besucher Neusser Traditionen in Musik- und Tanzbeiträgen der Tanzgarde Blaue Funken, der Tanzgruppe Jecke Dancer und Musik Corps kennen. Zusätzlich unterstützt wird das Rheinische Inklusionsfest durch Kunstbeiträge, Sportmitmachaktionen, Kinderschminken, Spielaktionen und einen Informationsstand der Special Olympics.

Die Organisation und Durchführung des Programms erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Neuss, dem Rhein-Kreis Neuss, dem Sportbund Rhein-Kreis Neuss, dem Stadtsportverband Neuss, der Arbeitsgemeinschaft Sport, Freizeit und Kultur des Inklusionsbeirates sowie der Inklusionsbeauftragten der Stadt Neuss.

Rheinisches Inklusionsfest

Dienstag, 13. Juni 2023 von 16 bis 21 Uhr

Münsterplatz

"Host-Town"-Programm 2023

In der Zeit 12. bis zum 15. Juni sind über 200 Städte Deutschlands sogenannte „Host-Towns“ der Special Olympic World Games 2023 in Berlin. Die Stadt Neuss empfängt gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss eine 51-köpfige Delegation aus dem Senegal. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung und findet in diesem Jahr erstmalig in Deutschland statt. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfach Behinderung treten in der Zeit 17. bis zum 25. Juni 2023 in 26 Sportarten in Berlin an.

Weitere Informationen zum "Host-Town"-Programm finden Sie unter neuss.de/host-town-2023

Stand: 06. Juni 2023