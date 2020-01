Ämter im Fokus

Sport nimmt in der Gesellschaft einen wichtigen Stellenwert ein: er ist aktive Freizeit-gestaltung und bietet einen Ausgleich für die immer höher werdenden Anforderungen im Berufsleben, fördert Teamgeist und soziale Kompetenz, spornt mitunter zu Höchstleistungen an und trägt zur Erhaltung von Fitness und Gesundheit bei. In Neuss stellen sich mehr als 120 Sportvereine der Aufgabe, ein breitgefächertes Angebot an unterschiedlichsten Sportarten im Freizeit- und Leistungssport bereit zu stellen. Das Sportamt versteht sich dabei als Serviceeinrichtung, unterstützt die Vereine und ist an der Weiterentwicklung des Sports in Neuss in vielerlei Hinsicht beteiligt und federführend. Der Bau von Kunstrasenplätzen auf den Bezirkssportanlagen Norf und Gnadental, die geplante Modernisierung des Jahnstadions und die Etablierung eines Programmes zur Bewegungs- und Talentförderung von Kindern sind direkte Folgen des 2016 vom Sportamt in Auftrag gegebenen Sportentwicklungsplans als Werkzeug für die zukunftsfähige Gestaltung der Sportlandschaft in Neuss.

Zu den vielschichtigen Aufgaben des Sportamtes gehören u. a. die Unterhaltung und Pflege der Sport-, Neben- und Grünflächen auf 12 Sportanlagen, am Sporthafen und im Freizeitgelände Südpark, die Federführung bei der Konzeptionierung und Planung von Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der eigenen Sportstätten, die Beschaffung, Wartung und Instandhaltung der Sportgeräte in allen städtischen Sporteinrichtungen, das Hallenbelegungsmanagement für den in Neuss stattfindenden Trainings-, Meisterschafts- und Sportveranstaltungsbetrieb sowie die Geschäftsführung und Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens St. Konrad. Mit den Projekten „Sport im Park“ und „Laufen unter Flutlicht“ hat das Sportamt Angebote für vereinsungebundene Hobbysportler ins Leben gerufen, die von den Neussern mit großer Begeisterung angenommen werden.

Knapp 60 Mitarbeiter des Sportamtes sorgen für ein möglichst reibungsloses Gelingen des Sportbetriebes vor Ort. Unterstützt werden sie dabei von ebenso vielen Hausmeistern in den Schulsporthallen, die sowohl in den Abendstunden als auch am Wochenende für die Betreuung des sportlichen Geschehens in „ihrer“ Halle bereit stehen. Darüber hinaus beobachtet und analysiert das Sportamt die Entwicklungen im Sport und trägt auf diese Weise dazu bei, die Sportlandschaft in Neuss auch für die Zukunft bedarfsorientiert und attraktiv zu gestalten.

Bei der jeweils im Januar stattfindenden Sportlerehrung würdigt das Sportamt die sportlichen Erfolge der Neusser Sportler in feierlichem Rahmen. Die vor 500 geladenen Gästen stattfindende Galaveranstaltung wird vom Sportamt geplant, organisiert und durchgeführt. Zur symbolischen Darstellung dieser Aufgaben hat Kay Kaul das Leichtathletikzentrum unter Flutlicht abgebildet. Das Leichtathletikzentrum ist beispielhaft für die Möglichkeiten, die zukunfts- und bedarfsorientierte Sportstättenplanung bietet: moderne Trainings- und Wettkampfstätte für den Leistungssport und multifunktionale Sportanlage für den Schul-, Breiten-, Inklusions- und Freizeitsport. Mit großzügig angelegte Freiflächen bieten die Anlage nicht nur Raum für sportliche Spitzenleistungen, sondern auch für Geselligkeit am Rand des sportlichen Geschehens. Das Leichtathletikzentrum steht damit stellvertretend für das, was zukunftsfähige Sportanlagen sein sollten: Begegnungsstätte für Menschen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen.

