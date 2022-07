22.07.2022 - Special Olympics NRW radelt mit dem Olympischen Feuer

Am 23. Juli 2022 startete eine Fahrrad-Delegation der Special Olympics NRW mitsamt dem Olympischen Feuer in Paderborn und radelt einmal quer durch NRW.

In 23 inklusiven Kommunen werden Stationen gemacht. Neuss ist als Host Town für die Weltspiele 2023 eine dieser Kommunen. Das Feuer wird bei uns pünktlich am Tag der Tour de Neuss, dem 27.07.22, eintreffen.

Nach derzeitigem Stand wird das Feuer von 12 Radlern auf dem Weg von Düsseldorf nach Neuss begleitet, der Tross wird etwa gegen 17:00 Uhr bei uns eintreffen und mit freundlicher Zustimmung und Unterstützung des Neusser Radfahrervereins, als Veranstalter der Tour, beim für 18:15 Uhr geplanten Inklusionsrennen gemeinsam mit den traditionell teilnehmendem Tandems am Start sein. Ebenfalls konnte eine Gruppe der Behindertenhilfe der Augustinuskliniken mit etwa 10 – 12 Fahrrädern (Rollfiets, also Fahrrad mit Rollstuhl, Dreiräder, Dreiradtandems und Tourenräder) für die Teilnahme am Lauf gewonnen werden, so dass beim Inklusionsrennen eine Gruppe von etwa 25-30 Fahrern mitsamt dem Olympischen Feuer auf der Rennstrecke sein wird. Vor der Kulisse der Tour de Neuss wird das sicher für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis werden.

Das Organisationsteam der Stadt Neuss und des Rhein-Kreises Neuss für das Host Town Program 2023, werden gemeinsam mit Special Olympics NRW mit einem Infostand an der Strecke vertreten sein, stehen dort für Fragen und Anregungen rund um das Thema Host Town und Inklusionssport zur Verfügung und freuen sich auf vielfältige Begegnungen und gute Gespräche.

Neuss, 22. Juli 2022