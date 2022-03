Special Olympics Tischtennis-Landesmeisterschaften

Am kommenden Samstag, 26.03.22, finden die jährlichen Tischtennis-Landesmeisterschaften der Special Olympics NRW in Neuss statt. Aufgrund der Corona-Lage und der dadurch begrenzten Teilnehmer*innen-Zahl werden die Wettkämpfe in diesem Jahr nur an einem Tag ausgetragen.

Special Olympics NRW lädt ein, bei den Landesmeisterschaften mit dabei zu sein!

Um 10:00 Uhr wird die offizielle Eröffnungsfeier mit dem Einzug der Fahne erfolgen. Im Anschluss daran starten die Klassifizierungsspiele. Gegen 14:00 Uhr werden die ersten Spiele der Zwischen- und Endrunde angepfiffen. Nach Abschluss aller Spiele folgt die feierliche Siegerehrung für alle Sportler*innen. Das offizielle Turnierende wird gegen 17:30 Uhr erwartet.

Wo: Stadionhalle, Jahnstraße 65, 41464 Neuss

=> hier der Link zur Ausschreibung

Neuss, 22. März 2022